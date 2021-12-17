桃園分租套房驚傳火警 1人明顯死亡 消防人員持續搜索 22:212021/12/17 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市桃園區有分租套房火警，1人被找到時明顯死亡。（讀者提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市桃園區南平路181巷晚間有分租套房發生火警，消防員趕往，發現有民眾受困，搶救後入內發現1人明顯死亡，目前火勢已經熄滅，消防人員還在搜索，釐清火場內還有沒有其他受困民眾。 北市防疫旅館2人確診 蔡炳坤研判沒接觸卻感染原因 桃園防疫旅館群聚擴大 陳時中證實6人「同一病毒株」 #大火 #桃園 #分租套房 #1死 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫旅館群聚 7境外移入全改為本土確診個案 13:512021/12/17 生活 雲林縣總投票人數57萬7564人 611個投開票所今同步點領選票 10:252021/12/17 寶島 桃園防疫旅館爆群聚 鄭文燦：4名失聯房客找到了 11:472021/12/17 生活 倒下瞬間曝光！大潭電廠1噸重鐵門脫軌 1男員工遭壓死 15:012021/12/17 社會 金馬影帝陳松勇驚傳過世 享壽80歲 16:422021/12/17 娛樂 房客氣炸 早知有人染疫怎讓入住 04:102021/12/17 焦點要聞 打造公安防護罩 新北火災預防、大型群聚活動自治條例三讀通過 19:392021/12/17 寶島 竹縣芎林家具工廠陷火海 狂竄黑煙嚇壞民眾 16:032021/12/17 社會 《傳產》打炒房沒在怕 快銷案比你想像多 10:342021/12/17 財經 直擊》台中市工廠大火濃煙駭人 3人跳樓逃生 14:492021/12/17 社會 華航19年前澎湖空難靈異1分鐘錄音又現 悽喊：我不要死在這 10:222021/12/17 社會 社會熱門新聞 獨家》空軍女中校淪台傭 放公假當前總司令夫人24H看護 - 社會 華航19年前澎湖空難靈異1分鐘錄音又現 悽喊：我不要死在這 - 社會 桃園分租套房驚傳火警 1人明顯死亡 消防人員持續搜索 - 社會 直擊》台中市工廠大火濃煙駭人 3人跳樓逃生 - 社會 短褲妹半夜奔警局求援「俏女警拆她機車」她還開心比讚 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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