風田（左一）語出驚人曝自己10歲的事蹟。（三立提供）

安那近日再推新作《寄生》，復古舞蹈MV一上架讓不少粉絲直呼，「果然是潛力新星」！她日前上Vidol《娛樂關鍵字》，除了分享新作品，還聊到接下動畫《安雅與魔女》配音工作，並且和老闆兼阿姨的張惠妹詮釋「母女」，安那直呼超緊張，但完成此次配音，讓她整個增加自信心。安那說，「看到張惠妹錄音就像唱歌一樣流暢，感到超級佩服」。今年21歲的安那坦言很期待談場戀愛，小小透露自己喜歡小眼睛的男生，如果興趣會跳舞就更符合她的理想條件。

安那最近也推出新作品《寄生》，跳脫以往作品的潮感，搖身一變走復古風，為了完美呈現復古感，重現新世代的「老派新風格」，MV中穿開高衩服裝、啦啦隊觀眾、爆炸頭的舞群，更是完美復刻八零年代的綜藝節目感。老闆兼阿姨的天后張惠妹更是推薦一代妖姬崔苔菁讓安那研究，她大讚崔苔菁被舞者抬起來轉圈一幕讓安那印象最深刻。節目中安那直接教學主持人們新作品的「老派舞步」，現場進行「新老派PK大賽」，讓不諳舞步的主持人們一陣手忙腳亂、連聲哀號，到底誰是最後的優勝者？

安那在跟主持群聊起當時在放浪兄弟學校學舞的過程，讓眾人回憶起十歲的時候都在幹嘛，風田語出驚人：「我10歲都在挖鼻屎、不然就是在工廠附近撿A漫！」斯辰更是大爆阿公的料，10歲就拿到阿公的變溫毛巾小禮物，一遇熱水竟然變成裸女！嚇傻年幼的斯辰，更嚇傻現場眾人，直呼斯辰阿公太潮。Vidol《娛樂關鍵字》每周二、四晚9點在Vidol、三立新聞網以及AMM亞洲心動娛樂同步播出。