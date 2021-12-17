《小小兵2：格魯的崛起》多位知名演員首次加入配音陣容。（UIP提供）

《小小兵》堪稱影史最賣座的動畫電影系列之一，2015年上映時，在全球達到11.59億美金的超高票房（近新台幣350億元），續集《小小兵2：格魯的崛起》因疫情延了2年之後，終於要在明年7月暑假推出，即將帶來關於一個12歲小男孩的故事，他夢想成為世上最偉大的超級大壞蛋。今（17日）釋出精彩預告，讓粉絲直呼期待。

全片充滿了照明娛樂招牌的顛覆性和無厘頭喜劇橋段、各種大眾文化的笑梗、感人肺腑的劇情、勁爆的電影配樂，以及超勁爆超誇張的動作場面。多位知名演員首次加入配音陣容，包括泰拉姬漢森，替壞壞6人組自信滿滿的全新首領毒舌姐配音；尚克勞德范達美替尚夾哥配音；露西洛里斯替雙節棍修女配音；杜夫朗格替滑輪追魂手配音；丹尼特瑞歐則替鐵拳男配音。還有羅素布蘭登替抱負不凡的瘋狂科學家奈安内博士配音；楊紫瓊替武功高強的針灸師父周師父配音；茱麗安德魯絲替格魯凡事只顧自己的自私老媽配音。

劇情描述美國1970年代中葉，當披頭散髮搭配喇叭牛仔褲的嬉皮風潮仍未褪流行之時，格魯還是個住在郊區的小屁孩，也是個世上最強超級大壞蛋組合「壞壞6人組」的大粉絲，他想出了一個計劃，希望能夠變得夠壞然後加入他們。幸好他有一群忠心耿耿的追隨者小小兵會幫助他大搞破壞。凱文、史都華、蘿蔔和新加入的小小兵「拖拖」，非常有「笑」率地發揮他們各種技能，和格魯一起打造了他們的第一個邪惡基地、測試他們發明的第一批武器，並且成功完成了他們的第一項邪惡任務。

當「壞壞6人組」把他們的首領威酷魔王趕走之後，格魯決定去「壞壞6人組」的辦公室面試，想要成為他們最新的成員，但事情進行得並不順利，而且情況愈變愈糟，因為格魯用他聰明的小腦袋呼嚨了他們，然後就突然發現自己成為世上最邪惡組合「壞壞六人組」的死對頭。於是格魯就不得不落跑，他在跑路的時候向誰都料想不到的一個人請求指導，那就是被趕出「壞壞六人組」的威酷魔王本人，並且領悟到就算是宇宙超級無敵大壞蛋也需要朋友的幫助。