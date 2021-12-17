看準現代人重視健康飲食，HUN混餐飲集團推出全新品牌「杉」，插旗台中餐飲一級戰區公益路商圈，以高品質、無負擔兼具美味的健康盒（Balanced Box）為訴求，鎖定年輕族群、上班族和健身族，預計明（18）日開幕營運！

新品牌主攻線上點餐、提供外帶，只要事先預訂，可依預定時間取餐，快速又方便，符合現代人的快速步調與需求。

HUN混餐飲集團執行長陳詠翔表示，成立「杉」品牌其實投入很多資源與心力，健康飲食不該只有水煮雞胸肉和沙拉，如何提供多樣化的新鮮食材，還能兼具健康、美味、高品質的來店體驗，是集團布局新品牌的一大挑戰。陳詠翔強調，「杉」從食材處理到特調醬汁，都是主廚親自研發，經過反覆確認，確保食材新鮮度足夠才會販售；特別的是，杉推出的健康餐點，基底包含HUN餐飲集團所擅長的義大利麵，搭配超過10種以上的主食和配料供顧客選擇。

在主食方面，主打草飼牛菲力與精心調味的雞胸肉，以低溫的手法烹調，一口咬下，肉質軟嫩不柴；此外，新鮮現流鮭魚、鮪魚，及新鮮酪梨、煎板豆腐的素食選項，值得嘗試。配料提供多種生鮮蔬果，以及帶有些許風味變化的菌菇、蘆筍、地瓜等；醬料選擇除了經典日式胡麻醬及多種清爽油醋系列外，特別推薦檸檬蒔蘿酸乳，新鮮清爽的檸檬味，還帶有果肉的口感，是主廚特別推薦。 走進「杉」店內，外帶式吧台簡潔明亮，HUN混餐飲集團持續大玩創意，直接在店內「種」一棵樹，象徵新品牌的萌芽，吸引更多消費者前來品嘗Balanced Box。試營運期間（12月18日至12月31日），來店消費即可獲得限量草木調口罩香氛貼；加入Line好友會員並直接線上點餐，可免費加選一項配料，實際供應依現場為主。

一中商圈發跡的HUN混餐飲集團，旗下擁有「混」、「宅」等餐飲品牌，目前全台已有8家分店。2022年集團展店腳步不停歇，陳詠翔透露，明年1月，預計在台中北區開設新品牌火鍋店、2月開設「杉」台北店。