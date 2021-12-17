新北市汐止區1名網友日前發現住家附近的豆花攤貼出公告將漲價5元，公告中還提到「堅持十多年沒漲價」，這讓身為在地居民的他看不下去，特別曝光店家2013年和2016年照片，沒想到豆花價格已漲了5元，讓他發文怒批「睜眼說瞎話，騙外地就算了，還想騙在地的」。

該名網友在臉書「汐止集團」發文表示，她所居住的社區有1間豆花店日前10號張貼公告，公告提到「因物價波動影響，『堅持十多年沒漲價』，但真的撐不下去了」，因此在明年元旦起所有品項皆漲5元；不料身為在當地居住多年的原PO看到公告後決定拆穿店家的謊言，原來店家早在2013年和2016年皆已漲過價。

汐止1名網友發現住家附近的豆花攤貼出公告將漲價5元，公告還提到「堅持十多年沒漲價」，他為此曝光店家2013年和2016年照片，沒想到早已漲價過。（翻攝自臉書「汐止集團」）

該網友在貼文中曝光2張該店家2013年和2016年時的照片，只見店家在2013年時每晚豆花平均賣25元，而到了2016年已變成每晚平均30元，對於「堅持十多年沒漲價」說法不攻自破；原PO說「我可以接受你漲價，但無法接受你睜眼說瞎話，騙外地就算了，還想騙在地的」。

其他網友則留言說，「可能他們自己真的也記錯時間吧🥲真的也蠻久沒漲呀」、「我從他們在7-11外面的巷口開始吃20元一碗，到現在居然都要到一碗40了」、「幸好我沒有當老闆，不然遇到這種，真的欲哭無淚，寫浮誇一點大家才願意掏錢，為什麼要戳破呢」、「幹嘛認真，很多店家都說「結束營業、清倉拍賣」結果幾年過去了，還在清倉」。