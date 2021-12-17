高雄中央公園英迪格酒店歡慶開幕滿5年，5年前業主方引進洲際酒店集團營運管理，開啟了國際精品酒店進駐高雄的新篇章，為歡慶5周年，飯店以巨型豪華郵輪式的食宿度假為概念，即日起至3月31日推出「5 GO HIGH」一系列周年慶活動，讓賓客更豐富的體驗不同的港都假期。

高雄中央公園英迪格酒店將港都在地文化如港口、貨櫃、美食、庶民生活文化融入飯店設計與活動，品牌形象年輕、潮感十足，現在更挺過疫情艱困期，11、12月都有假日幾近滿房、平日也有8成滿的住房好成績。這次的「5 Go High」共分為5項活動，盼像郵輪假期打造全包式般的超值假期，撇除贈送的餐飲消費，最低相當於入住每人每晚僅1500元，高雄英迪格總經理李冠賢說：「高雄英迪格5歲生日，深化英迪格與高雄海港的鄰里文化，將高雄英迪格打造成一艘巨型豪華郵輪，邀請大家登船，航向全新的2022。」

高雄中央公園英迪格酒店歡慶5周年住房1泊3食5000元起的專案，可入住原價1萬3800元的高級房飽覽城市景觀。（何書青攝）

「5 Go High」的週年慶活動推出2款住房專案，分別是「1泊3食每房5000元起」及「5 Go High遊艇派對住房專案」。「1泊3食每房5000元起」讓房客入住每晚原價1萬3800元的高級房城市景觀，且價格已含稅金及服務費，還贈送每客價值748元的半自助吧早餐2客、酒店知名地標Pier No.1高空露天酒吧的雙人座席及500元抵用券，以及價值500元的「木木江鳥衣谷」聯名精緻雙人點心，而5周年專案住房的房客還享有無須現場候位、直接入座的禮遇。

「1泊3食每房5000元起」住房專案贈送的500元抵用券可用於酒吧所有餐點及酒水的消費，扣除贈送的餐飲消費，實際住宿費用約3000元，等於每人每晚約只要1500元，要讓房客從半自助吧早餐、雙人午茶點心及頂樓酒吧美食美酒，享受郵輪式般整天吃吃喝喝的假期。

高級房浴室也有高空景觀。（何書青攝）

「5 Go High遊艇派對住房專案」則是高雄英迪格與嘉信遊艇合作推出，要讓房客一次度假就住好飯店、搭手工製造的豪華遊艇、遊高雄，12人便能成行。專案房客可下榻高雄英迪格高級房城市景觀1晚，並進入私人遊艇上享受3個小時的港都海景之旅，晚上再用專案加贈的Pier No.1酒吧抵用券2000元，到頂樓酒吧小酌一番，每人每晚4000元起。

活動方面，頂樓的Pier No.1酒吧也融入高空郵輪的主題， 座位上擺放著救生圈及熱帶魚造型抱枕，模樣可愛逗趣，也特別設計「星海」及「海砂」2款海洋色系的限定特調，讓賓客們從環境到酒水都能沉浸在郵輪氛圍裡。每周五至周日推出的「船長之夜」，服務人員將穿上筆挺的白襯衫及黑領結，穿梭在賓客之間提供服務。

「5 Go High遊艇派對住房專案」的房客可以搭乘手工製造豪華遊艇展開3小時的海上旅程。（高雄中央公園英迪格酒店提供）

當晚消費滿2000元就能挑戰「黃金輪盤手」，巨型輪盤上對應的是優惠獎項，有「和喜歡的人乾一杯-船長特調shot」、「船長請你喝啤酒或調酒」及「船長請你吃鹽酥雞」等獎項，最大獎為整桌消費由酒吧直接打8折。此外，Pier No.1酒吧也因應冬季推出期間限定的「熱托迪」、「蛋酒」、「香料熱紅酒」、「燒仙草」、「番茄湯」及「西米露」6款熱調酒，以及「麻油雞」、「藥膳排骨」、「薑母鴨」與「剝皮辣椒雞」4款冬令進補湯品，即日起至明年1月23日每日限量供應。

高雄中央公園英迪格酒店的Pier No.1高空露天酒吧。（高雄中央公園英迪格酒店提供）

館內全日餐廳「Wok on the Park」則無限量供應隱藏版豐盛早餐，每日早上6點半至10點半，提供房客主餐及半自助吧餐點無限量供應服務，且歡慶5周年期間，每周也推出不同的主餐，首波推出中式的「烏魚麻油麵線」，既符合時節又代表了高雄海產豐盛的樣貌，主廚與高雄蚵仔寮魚販配合產地直送，以烏魚用麻油煎至焦香再放入蒜白、薑片、米酒、麵線與高湯一同烹煮，口感濃郁醇美；西式則有「蒔蘿鮮蝦脆燒餅」，主廚發揮創意特製西式脆燒餅，顛覆饕客對傳統燒餅的想像；此外，還能享用中、西、日、韓等多國美食自助吧。

Pier No.1酒吧推出期間限定的「熱托迪」、「蛋酒」、「香料熱紅酒」、「燒仙草」、「番茄湯」及「西米露」6款熱調酒。（何書青攝）

飯店1樓的CRAFT咖啡廳為歡慶飯店五周年，特別與知名甜點店「木木江鳥衣谷」聯名合作，為高雄英迪格客製色彩斑斕、精緻美味的「蝶豆花檸檬乳酪罐」、「堅果玫瑰鹽焦糖罐」及「OREO竹炭巧克力罐」3款甜點罐，5周年專案房客將會獲取1枚籌碼代幣，憑代幣到Craft咖啡廳就能免費兌換機贈的2款甜點罐。

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