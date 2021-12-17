出生於清光緒年間（1886年6月25日）的新疆喀什地區疏勒縣老婦阿麗米罕．色依提，於12月16日逝世。她被認定是世界上最長壽的老人，也是中國大陸老年學學會認定為大陸十大壽星榜首。據新疆喀什廣播電視台消息說，老人已在周四（16日）8時18分去世，享年135歲。

據《香港01》報導，阿麗米罕．色依提出生於在清光緒12年，當時正是慈禧太后垂簾聽政期間。她在1903年7月和同村的圖爾迪．如孜結婚，但未生育，僅收養了一兒一女，她的丈夫則在1976年因病逝世。截至2013年8月，老人的孫子輩已有30、40人之多，其中年紀最小的是第5代玄孫。

阿麗米罕·色依提的身份證件上，出生日期清晰可見。（圖／新浪網）

阿麗米罕．色依提出生於在清光緒12年，當時正是慈禧太后垂簾聽政期間。（圖／維基百科）

阿麗米罕一生務農，會說漢、維吾爾兩種語言，生前健康與精神狀態極佳，兩眼炯炯有神，聽力、記憶力亦正常，據家人指她這麼多年只有一次得重感冒時住過醫院。她平時喜歡唱歌，亦喜歡與小朋友相處，在村裡極有人緣。

報導說，老婦人平時生活上飲食簡單、起居規律，通常早上五六點就起床做禮拜，8時至8時半間吃泡饢之類的簡單早餐，12時至1時間常以拉麵作午餐，晚餐也很簡單，主要是湯麵泡馕或白菜湯，至晚上10時左右入睡。

出生於清光緒年間（1886年6月25日）的新疆喀什地區疏勒縣老婦阿麗米罕．色依提，於12月16日逝世，享年135歲，被認為是世界上最長壽的老人。（圖／新浪網）

雖然阿麗米罕•色依提被認為是世界最長壽老人，但卻並沒有經金氏世界紀錄驗證。目前經金氏世界紀錄驗證的最長壽者為法國的讓娜．卡爾芒（Jeanne Calment），她在1875年2月21日出生，1997年8月4日去世，享年122歲。

至於目前經驗證的在世最長壽者則是日本的田中加子，其1903年1月2日出生，現年118歲。