美國聯準會（Fed）加快縮緊貨幣政策腳步，以及變種病毒帶來的經濟隱憂，美股周五（17日）迎來「四巫日（Quadruple witching day 即個股選擇權及期貨、指數選擇權即期貨的結算日）」，3大指數早盤開低，道瓊工業指數下跌逾百點後跌幅擴大，一度跌逾400點，那指、標普500跌約0.6%。

截至台北時間22點35分，道瓊工業指數下跌269.51點（或0.75%），暫報35628.13點；那斯達克指數下跌100.93點（或0.66%），暫報15079.50點；標普500指數下跌29.81點（或0.64%），暫報4638.86點；費城半導體指數下跌21.32點（或0.57%），暫報3745點。

5大科技巨頭齊挫，谷歌、亞馬遜、微軟跌約1%；電動車大廠特斯拉下跌8.08美元（或0.87%），暫報918.84美元；台積電ADR下跌0.1美元（或0.09%），暫報116.47美元；聯電ADR下跌0.1美元（或0.86%），暫報10.91美元。