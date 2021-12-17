倒數最後一天！國民黨民主守夜活動 力爭「四個同意」

四大公投明天投票，國民黨今晚在自由廣場舉辦「民主守夜」，進行最後催票衝刺。壓軸登場的黨主席朱立倫表示，公投沒有個人、政黨輸贏，只有台灣民主的勝利，用全民力量共同對抗鴨霸的政府，活動結束後，朱立倫帶領黨務主管夜宿自由廣場，拚到最後一刻。

為衝刺公投選情，國民黨今晚在自由廣場舉「民主守夜」晚會，戰鬥藍發起人趙少康、國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、反萊豬領銜人林為洲、公投綁大選領銜人江啟臣、立委、議員等人相繼到場宣講，向民眾訴求公投四個都同意的主張。

儘管氣溫驟降，上萬名支持者熱情如火，不斷揮舞公投宣傳旗幟、鳴汽笛，並比出「4」的手勢，呼應台上的宣講。朱立倫表示，今天的公投不是為了個人，不是要讓誰當選，沒有個人之私與政黨之私，只有全民的力量，共同對抗鴨霸的政府；在蔡英文眼中，只要意見不一樣，就是來亂的，但國民黨不是來亂的，而是真正愛台灣、護民主。

力挺重啟核四公投的馬英九則說，蔡英文任內全台3次大停電，而缺電要靠核能，全世界也在推動核能，因為核能不排碳，希望大家仔細思考，能源要如何轉型、不被課徵碳稅，以及不被世界淘汰。

外界關注藍營縣市長對公投的態度，朱立倫今天請縣市長固守各縣市最後衝刺，晚會上播放部分縣市長呼籲民眾投下同意票的影片，以及播放新北市長侯友宜市場掃街、台中市長盧秀燕質詢、宜蘭縣長林姿妙戰車掃街、苗栗縣長徐耀昌造勢場合談公投的影片。

晚會快結束前有個意外插曲，也前來參加「民主守夜」晚會的知名民歌歌手蔡琴上台高歌「讀你」和「平安夜」，這個驚喜讓現場支持者歡聲雷動，蔡琴打趣地說，她剛經過路邊想了很久「要不要上來」，很多人如果說「我思故我在」的話，可能就不敢上來了。