世界衛生組織（WHO）17日發布聲明稿，將Covovax新冠肺炎（COVID-19）疫苗（印度製Nuvaxovid）列入緊急使用清單（EUL），成為第9款獲得WHO認證的疫苗。該疫苗與台灣高端疫苗同為次單位蛋白疫苗，可冷藏在2°C至8°C的環境中，適合冷鏈還不完善的國家使用。

WHO於聲明稿中表示，在評估過Covovax疫苗的品質、安全性、有效性、使用風險，以及生產環境等條件後，由各國專家組成的緊急使用清單技術諮詢小組（TAG-EUL）認定，使用該疫苗的益處「遠超任何風險」，故決定將其列入緊急使用清單，是第9款獲得該認證的新冠肺炎疫苗。

WHO表示，Covovax疫苗是次單位蛋白疫苗，這類疫苗可在2°C至8°C的環境中保持穩定，能增加低收入國家接種疫苗的機會。「路透社」（Reuters）先前便報導，輝瑞（Pfizer）／BNT疫苗將於2022年初取代AZ疫苗，成為「COVID-19疫苗全球取得機制」（COVAX）的主要疫苗，但該疫苗須以-60°C至-90°C超低溫冷凍保存，轉置2°C至8°C冷藏設備僅能保存1個月，而非洲國家大多缺乏管理新冠肺炎疫苗的能力，導致即使獲得疫苗，也來不及在有效期限內為自家國民施打。

Covovax疫苗原型為美國藥廠諾瓦瓦克斯（Novavax）和國際組織「流行病預防創新聯盟」（CEPI）合作開發的Nuvaxovid疫苗，後者仍在接受歐盟藥品管理局（EMA）的評估。WHO表示，將在EMA發表對Nuvaxovid疫苗的建議後完成相關評估。

世衛助理秘書長席馬歐（Mariangela Simao）強調，即使新冠肺炎的新變種病毒不斷出現，疫苗仍是避免患者重症或死亡的最有效工具之一，但目前全球仍有41個國家的疫苗接種率不到10%、98個國家不到40%。