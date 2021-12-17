四項公投明登場，民進黨台北場「台灣隊站出來，台灣行出去」晚間7時在凱達格蘭大道舉行，蔡英文表示，這次公投最具挑戰是美豬進口議題，反對美豬進口這一題，是重中之重，無論是台美FTA還是CPTPP，這都是台灣要擺脫被孤立的重要布局，美豬進口，就是關鍵中的關鍵。

她表示，三接、核四、美豬、公投綁大選，這四項公投，都是影響未來國家重大政策。台灣能不能持續進步、能不能走向世界，是最在意的事，就看明天這四張公投票大家怎麼投。「請大家跟我走，一起走，我們一起讓台灣更有力、讓台灣走出去」。

蔡英文： 台美FTA、CPTPP是台灣擺脫被孤立的重要布局。曾薏蘋攝

她還強調，「我們有個鄰居用盡全力阻止台灣走向世界，但為了台灣的生存發展，我們一定要走出去」，「生為總統，我將請求台灣人民，理解國家的處境，以及生存發展的必要，支持政府的立場」，讓國際社會看到台灣的決心，也更願意來幫助台灣，克服中國的政治干擾，走向世界。

蔡英文說，珍愛藻礁重視生態保育，「但請他們理解，政府並沒有因為要發展經濟就不顧生態環境」，三接開放面積縮小九成、工業港往外推，展現溝通誠意，讓許多有疑慮的公民團體與她站在一起，「不同意停建三接的主張」。

她指出，三接能確保供電穩定、支持經濟發展，這是雙贏方案。她謝謝這些環保團體一起說服社會大眾。「如果你現在還在猶疑、還有保留，我要請大家為了國家整體的未來，為了經濟，為了能夠順利完成能源轉型，在停建三接這一題，投下不同意」。

蔡英文說，她也要向對於核電有期待的朋友說幾句話，「或許你認為核電是一個能源選項，那尊重你的看法。但也請你也聽聽想告訴你的話。核四絕對不是選項，重啟核四，更不是台灣走向能源轉型，走向未來安全、潔淨、可靠、合乎成本效益的供電選項」。

她強調，重啟核四將耗費鉅資及10年以上的時間；而這些時間與金錢的資源，可以用在具有未來性的能源開發上。技術每天都在進步，應該投資未來，而不是回到過去。

她還提到，正是因為這次公投和大選分開。今天她才能在公投前的最後一場說明會，一字一句，跟大家解釋、講道理，說服更多人來支持「四個不同意」。為了台灣的民主發展，讓攸關國家重大議題的投票，不要被選舉綁架。

蔡英文表示，如果這一次是合併選舉，無論是地方首長選舉、還是總統加國會的選舉，激烈的選情、對人對黨的喜歡與不喜歡，一定會影響對事情的判斷。

反對萊豬進口，蔡英文說，但是有些家長仍然擔心自己的子女，這也在所難免。因此，學校裡供應的午餐，將以國產豬肉供應。更何況，開放進口，並不等於消費者的選擇受到限制，消費者仍然能夠自由地選擇，自己喜歡的豬肉產品。

蔡英文說，她也要告訴大家，因為台灣進一步開放美豬進口，今年美國宣布重啟TIFA，這是台灣跟美國貿易諮商對話的最重要平台。有了這個平台，台美才有機會共同討論雙邊經貿議題，為走向一個更自由化的雙邊貿易做好準備。當條件成熟的時候，也希望能夠跟美國簽署自由貿易協定。

蔡英文說，台灣也希望加入CPTPP這個高標準的自由貿易協定。很多CPTPP的會員，都表示歡迎台灣，但他們期待台灣能拿出決心，克服困難，打開市場，遵守國際規則。因此，他們也都在看台灣如何解決美豬這個困難的貿易問題。

蔡英文表示，無論是台美FTA還是CPTPP，這都是台灣要擺脫被孤立的重要布局。美豬進口，就是關鍵中的關鍵。台灣固然有半導體及電子產業在國際上占有一席之地，但仍然有很多產品，尤其是傳統產業的出口，仍受到關稅、非關稅障礙的阻礙。台灣勢必要透過雙邊或區域的自由貿易協定，為這些產業打開國際市場。

蔡英文說，走出去，與世界接軌，為產業爭取更多的機會，台灣走得的路比其他國家更艱難、更坎坷，「這是因為有一個鄰居，正用盡全力要阻止台灣走向世界。但是為了台灣生存發展，我們一定走出去」。

蔡英文強調，公投宣傳沒有截止時間，今晚十點活動結束，但公投的宣傳不能結束。拜託大家，一直到明天下午四點投票結束以前，都要繼續拉票、繼續宣傳，說服更多人加入台灣隊，一起投下四個不同意。

蔡英文說，明天早上早起、去投票，用手上的選票，穩住國家發展的方向、踏穩改革進步的節奏，一起守住台灣防線，一起讓台灣走向世界。