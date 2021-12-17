下周二(21日)就是冬至了，俗話說「冬至大如年」，因為古人認為冬至之後白天變長、夜晚則變短，有陽氣初始的狀態，所以在古代冬至比過年還重要，清水孟國際命理小孟老師也點出冬至的習俗，並提醒6大禁忌不可做，否則容易影響來年運勢。

小孟老師點出冬至的相關習俗，冬至大多會在白天祭拜神明、祖先、地基主，可以準備三牲、四果、湯圓3碗、發粿、茶或酒3杯，來感謝神靈過去一年的辛苦護持，祈盼來年再多加幫忙保佑。小孟老師提醒拜神明使用刈金、壽金、地公金；拜祖先則使用刈金或銀紙都可以。

另外，冬至吃湯圓代表圓滿如意、家庭和樂、幸福美滿，單身者可旺桃花，小孟老師建議紅白湯圓一起吃可以陰陽調合旺5年。民間也有「吃了湯圓大一歲」之說，給小孩添福添壽。

而冬至除了吃湯圓，還可以吃水餃、豬腳麵線、年糕、燉羊肉、麻油雞湯、餛飩等食物，象徵去穢氣、迎財氣，以及惡運結束、好運將來的祝福。也有習俗是舅舅與姑姑在冬至這天送鞋子給外甥、姪兒，代表幫晚輩添衣如同添歲的意義。

冬至古代6大禁忌：

1.情侶、夫妻不可以行房：冬至氣溫較低、陰氣最重，男女若在這時間行房，精力太旺盛容易陽氣外洩，而導致陰氣入體，因此傷到元神，身體也容易生病。

2.晚上避免旅遊外出：古人有云「以冬日至，致天神人鬼」，因此冬至在古代人來說為鬼節，建議晚上9：00後不要外出，如果非不得已必須出門的話，可以攜帶鹽巴保平安。

3.媳婦不要回娘家：冬至這天氣溫低寒，倘若媳婦回娘家路途中感冒生病了，回家後將病菌傳染給公婆，冬天生病會更加嚴重、更難痊癒，因此有了這項禁忌。

4.不宜熬夜晚睡：冬至氣溫相當寒冷，太晚入睡容易導致個人磁場的陽氣下降、陰氣旺盛，因而氣場欠佳，這樣不僅會影響到身體健康，還可能會影響來年運途。

5.吃湯圓要雙數：冬至吃湯圓一定要雙數，若是單數代表形單影隻，來年容易孤獨寂寞；雙數代表能夠幸福圓滿，成雙成對，添歲又添福。

6.忌逞兇鬥狠：冬至這天忌逞兇鬥狠，家人、情人或朋友外出時，盡量不要生氣、吵架，因為冬至這天為節氣變化之日，以免氣場轉換時隨意動怒而壞了磁場。