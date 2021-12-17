甫獲58屆金馬獎四項大獎的「美國女孩」電影，因劇情張力鏈結千禧世代親情別具意義，景文科技大學于第校長特別自費包場。（景文科大提供）

甫獲58屆金馬獎四項大獎的「美國女孩」電影，因劇情張力鏈結千禧世代親情別具意義，景文科技大學于第校長特別自費包場。（景文科大提供）

甫獲58屆金馬獎四項大獎的「美國女孩」電影，因劇情張力鏈結千禧世代親情別具意義，景文科技大學于第校長特別自費包場，邀請景文優秀青年獎得主、績優社團、僑外生聯誼會幹部及年度內屢至偏鄉服務的社團同學等，於12月17日在台北市松菸誠品電影院揪團看電影；電影放映會結束前，阮鳳儀導演突然現身戲院，並向師生們致意時，更響起陣陣的掌聲，為導演嘔心瀝血，賺人熱淚作品連聲喝采！

于第校長表示，包下這場電影，是以行動支持從事國片製作的文化人士，亦藉由電影向受邀觀賞的師生們致謝；此外，美國女孩是一部對家庭從實探討與重塑為劇情的動人電影，期許明年寒假期間，即將帶領偏鄉營隊的同學們，可以從「親情」為題發想營隊課程，培養小朋友緊密溫暖的親情關係。

看了電影心有戚戚焉的李亞庭說：「電影故事情節，有因工作因素導致父母異地生活、對教育環境的不適應、母親的罹癌、父母間之時起齟齬及母女間的爭執不休等故事內容的集合，好像就曾發生在我周遭的很多的家庭中；我不想要這樣的家庭關係，我期待能時時省察與家人的互動方式，以坦誠的態度及溫柔的方式彼此關心表達，讓家朝向更溫暖的方向前進！」；而被劇情催淚哭濕口罩的馬來西亞僑生謝幸怡表示：「這一刻，我想擁抱家中的所有成員，更要大聲地跟爸爸、媽媽、兄弟姊妹與親人說，我愛您們！」。

電影活動活動採取嚴謹的防疫措施，進入電影放映室前，分別測量體溫、並用酒精消毒手部，實名制點名，不但安全把關，更能讓觀賞電影的師生安心。