四大公投將於12月18日投票，藍綠雙方在選前之夜大車拚。黨革青創辦人陳冠安以網路文章的留言分享心情加權計算的影響力分數來分析，結果，台北市議員羅智強最高，第二名為總統蔡英文，第三名為中廣董事長趙少康，無黨籍立委高金素梅則居第4。

陳冠安17日在臉專貼文表示，公投從10/30鏖戰至昨天的48天裡，在臉書粉專上有3.9萬篇文章，內文裡有「公投」兩字，就有253.6萬則留言、103萬次分享，和2861.1萬個心情數。

陳冠安接著表示，如果以粉專裡貼文提到「公投」，並以文章的留言分享心情加權計算的影響力分數來看，以政治人物來說，羅智強以457160領先，第二名為總統蔡英文的254252、第三名為中廣董事長趙少康103649，其他依序為無黨籍立委高金素梅92340、國民黨主席朱立倫76014、國民黨立委江啟臣59829、焦糖哥哥陳嘉行55634、副總統賴清德53467、前立委林靜儀48353、立委王定宇41438。

陳冠安指出，羅智強不愧為當今社群平台的戰神，不只是藍營第一，更是台灣第一，光是羅智強一人的影響力分數，就佔全國討論公投聲量的11%。即使是全國第二、綠營第一的蔡英文，聲量也僅為羅智強的一半。羅智強發起「夜宿49」和全國宣講、掃街，把實體活動轉為網路聲量，而且羅智強的實體活動，不是獨善其身，反倒帶動其他在野陣營參與者的聲量。

陳冠安認為，戰鬥藍發起人趙少康，在這次公投實戰中也證明熱度延續，公投結束之後，戰鬥藍聲勢將呈現看漲；無黨籍的高金素梅則展現的聲量爆發力，奪得第4。

陳冠安表示，整體來說，前10名政治人物，雖然5藍5綠，但由於藍營的排名比較前面，影響力分數總和是788992，高於綠營的453144，也就是說，藍是綠的1.74倍。