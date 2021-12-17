80歲金馬影帝陳松勇今(17日)下午病逝，消息一出震驚外界，而他的靈堂設置在林口家中，稍早已移靈至靈堂，家人選擇他手拿金馬獎獎座的照片，做為遺照。

陳松勇的靈堂已布置完成，就設在他林口家大樓的1樓，而遺照則選他當年以《悲情城市》奪下金馬影帝的意氣風發照，照片中他笑容硬朗，充分展現當時的英姿。

陳松勇遺照曝光。(圖／親友提供)

陳松勇靈堂設置林口家中1樓。(圖／親友提供)

而陳松勇的後事主要由他的三弟處理，家屬告知要簡單辦理，告別式會在一殯舉辦，但詳細的日期還要等之後才會確認，遺體火化後將採取樹葬。