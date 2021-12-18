英國首相強生領導能力遭質疑，他帶領的保守黨在北施洛普夏郡選區的國會議員補選落敗。過去近200年來，保守黨從未丟失這一鐵票區席位；強生今天表示，要為敗選負起個人責任。
北施洛普夏郡（North Shropshire）原本的保守黨籍國會議員派特森（Owen Paterson）因被發現違反遊說規定而請辭下台，才有這場補選。
自由民主黨（Liberal Democrats）候選人摩根（Helen Morgan）在昨天的補選歷史性勝出，使得保守黨人對於數週以來醜聞纏身的強生（Boris Johnson）不滿情緒加劇。
強生今天在提供給電視新聞的一段影片中表示，選舉結果「令人非常失望」，並說「我要承擔個人責任」。
強生還表示：「我滿懷謙虛，必須接受選民決定。」他並強調自己理解「人民的沮喪」，以及「北施洛普夏郡民眾的聲音」。（譯者：張璦/核稿：張正芊）1101217
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