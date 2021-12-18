俄羅斯與西方國家為烏克蘭衝突而局勢愈加緊張之際，俄國今天公布要求清單，向北大西洋公約組織（NATO）和美國尋求安全保證，希望限制NATO對烏克蘭和前蘇聯國家的影響力。

法新社報導，提案指出，NATO不能接受任何新成員加入該組織，且要求NATO不能在前蘇聯國家建立新的軍事基地。俄國表示，此提案對其安全相當重要。

俄國公布提案後，副外交部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）在記者會上表示，俄國準備好「最快」於18日與美國舉行緊急安全會談。

他說：「我們準備好立刻，甚至就是明天，真的就是明天週六，與美國在第三國進行協商。已經跟美國建議在日內瓦進行。」

雷雅布可夫也說：「華府和其北約盟友應該立刻停止針對我們國家的經常性敵對行動，包括未事先排定演習以及軍艦和軍機操練，並停止在烏克蘭領土的軍事發展。」

俄國與西方關係緊張之際，俄國發布這份協議草案，這在國際外交上是不尋常舉措。

西方指控莫斯科準備入侵烏克蘭，宣稱俄國在烏俄邊境集結數以萬計部隊。

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）否認打算攻打烏克蘭，並將緊張升溫歸咎於NATO，要求NATO提出不會往東擴張的「法律保證」。

俄國在文件中表示，莫斯科和NATO應該合力防止波羅的海和黑海區域發生事故，還說應該建立熱線供「緊急聯絡」使用。