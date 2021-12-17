53歲伊能靜出道多年，容貌幾乎沒太大變化，保養得宜就像吃了防腐劑，不過近日她在分享護膚方式時，被網友抓包臉上疑似有動刀痕跡，對此，她也大方承認了。

伊能靜日前素顏分享自己如何護理眼部，先用水蒸氣蒸眼，再用綠茶茶包敷在眼周，熱敷後又冰敷，再擦眼膜、眼霜，在保養眼睛上可說是下足功夫。

伊能靜大方認整容。(圖／翻攝自網易娛樂)

而素顏的她，皮膚白皙緊緻無瑕疵，根本不像53歲，令人驚艷不已，但因為近距離拍攝，眼尖網友發現，她眼睛有動刀過的疤痕，質疑「雙眼皮割的吧？」對此，她也大方認了「是啊」。

伊能靜更表示她從來沒有否認（整型），「這又不是見不得人的事」。其實伊能靜之前受訪時，就有透露出道初期已縫了雙眼皮，但她不認為這是整容，表示自己很自愛，從不做需要開刀見血的整容手術。

近年伊能靜常因凍齡外貌，被質疑過整型，她也坦言透過戴牙套調整，臉型才變尖。其實，之前伊能靜曬素顏時，就有網友酸「還是看得出來50了」，對此，她也沒生氣，還高EQ回應「五十是非常棒的年紀～我很驕傲」。