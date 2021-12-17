迎接耶誕節，六福村主題遊樂園安排了許多耶誕主題相關造景和活動，包含正宗北國耶誕老公公出沒、萌萌可愛的雪人、高聳的耶誕樹及白雪場景等，更要打造一場盛大的耶誕派對，12月20日起至12月30日號召全台耶誕老公公及耶誕女郎一起來開趴，限時11天遊客全身穿著指定裝扮入園，就可免費瘋玩六福村。

六福村的飄雪耶誕遊行，充滿歡樂節慶氣氛。（六福村提供）

六福村行銷經理黃淑芳表示：「今年耶誕節有一種紅，叫六福村很紅！除了有飄雪耶誕村廣受大小遊客喜愛之外，園區大氣邀請全台各地的耶誕老公公、耶誕女郎全副武裝入園來玩；凡是全身耶誕裝扮，一身耶誕裝包含衣、褲、帽、鬍子，加上大白鬍子，或是穿上一襲全紅色耶誕裙裝，包含耶誕帽、耶誕裙，不用付費就可以直接通關入園。」

除了衣著裝扮之外，園區內還有期間限定的「冬季耶誕饗宴-威靈頓特餐」，讓遊客在遊樂園裡也吃得到英國經典名菜的美味，一邊品嘗頂級菲力牛排，一邊欣賞百老匯等級舞台劇，耶誕老公公也會驚喜現身，耶誕週末前的預訂已全數額滿，12月31日至明年1月2日的元旦連假預約也已近8成，想要體驗可得搶快訂位。