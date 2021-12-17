「金曲歌王」王力宏和李靚蕾15日一早被爆婚變，之後本人也透過臉書證實結束8年婚姻，強調「我們永遠會是一家人」，盼外界給他們空間不要打擾；而離婚消息曝光後李靜蕾都沒發聲，在噤聲2天後，17日晚上突然在個人IG發長文揭穿王力宏好男人形象，在8年婚姻期間約砲又召妓，還遭受他們一家人冷暴力，在決定要善待自己，也盼這篇文章能給一些人啟發和意義。

王力宏和學霸妻李靚蕾在2013年於美國登記結婚，15日卻突然證實兩人8年婚姻告吹，外界瘋猜離婚原因，有一說「婆媳問題」是主因，但隨即卻被經紀人否認；過不久王力宏本人也透過臉書發文，承認自己經營婚姻做的不足，彼此對未來規劃不同才決定分開，但仍喊話「我們永遠會是一家人」，但李靚蕾卻都沒有任何回應。

在離婚消息曝光2天後，李靚蕾打破沉默，17日深夜在IG發出長文，傾訴在8年婚姻中遭受到王力宏和其家人惡性對待，懷疑、羞辱和冷暴力，甚至婚前還有簽下不平等協議；李靚蕾在飽受輿論抨擊時，王力宏從未出面替她澄清，離婚後馬上被傳和By2的Yumi出軌就立刻闢謠，讓她忍不住意有所指地表示，有沒有男女關係「心裡有數」。

更不留情地細數王力宏各種誇張行徑，尤其在男女關係方面，「你的三觀也是顛覆我的見識。對象/前對象和他們的好友，大家一律以『好朋友』相稱」；也說出王力宏結婚後還劈腿外遇、召妓，還有拍下熱吻、奶貼的照片，最後讓她心冷，才終於下決定離開。

李靜蕾在離婚後沉寂2日，17日深夜突發長文揭穿王力宏私下生活不檢點約砲又召妓。(圖/ 摘自李靜蕾IG)

李靜蕾在離婚後沉寂2日，17日深夜突發長文揭穿王力宏私下生活不檢點約砲又召妓。(圖/ 摘自李靜蕾IG)

李靜蕾在離婚後沉寂2日，17日深夜突發長文揭穿王力宏私下生活不檢點約砲又召妓。(圖/ 摘自李靜蕾IG)

李靜蕾在離婚後沉寂2日，17日深夜突發長文揭穿王力宏私下生活不檢點約砲又召妓。(圖/ 摘自李靜蕾IG)

李靜蕾在離婚後沉寂2日，17日深夜突發長文揭穿王力宏私下生活不檢點約砲又召妓。(圖/ 摘自李靜蕾IG)

李靜蕾在離婚後沉寂2日，17日深夜突發長文揭穿王力宏私下生活不檢點約砲又召妓。(圖/ 摘自李靜蕾IG)

李靜蕾在離婚後沉寂2日，17日深夜突發長文揭穿王力宏私下生活不檢點約砲又召妓。(圖/ 摘自李靜蕾IG)

李靜蕾在離婚後沉寂2日，17日深夜突發長文揭穿王力宏私下生活不檢點約砲又召妓。(圖/ 摘自李靜蕾IG)