四大公投18日舉行投票，投票前一夜，藍綠各辦晚會，把握最後機會催票。台灣民意基金會董事長游盈隆卻指出，民進黨要達成四個不同意的目標，恐怕是「阿婆生子，真拚」。

游盈隆17日晚間在臉書貼文表示，今晚是四項公投的最後一夜，各方造勢結束，有代表性人物該講的話也講完了，好或壞，就靜候明天台灣的主人，1982萬個選民，來裁決吧。

游盈隆坦言，2019年6月23日，他毅然決然退出民進黨，其中一個理由就是民進黨背離諸多核心價值，包括廢除「公投綁大選」。沒想到這次四項公投有這一項。18日，他遵循他的良心，他這一票支持公投綁大選。

游盈隆指出，以總統蔡英文為核心的民進黨當權派，這次真的有被嚇到，最後50天用盡吃奶的力氣，也獲得顯著的成果，但「四個不同意」的目標要達成，恐怕是「阿婆生子，真拚」。蔡英文與蘇貞昌這兩位憲政體制上的雙首長，當然須為明天四項公投結果付一切成敗之責任。成，是他們的光彩；敗，是他們的恥辱。公投結果不如他們的意，就說是台灣的末日，會相信的人大概也不會太多；但台灣的命運也沒那麼脆弱，不會因這次公投就決定了。

游盈隆表示，剛柔並濟，本是克敵致勝的要訣，「老氏戒剛強」是高深的智慧，但蔡英文這次一路強勢逞強到底，連開放萊豬及拋棄「藻礁永存」誓言的道歉，一句也沒有，明天真的就是民進黨政府的輪盤賭了。