林佑星和兒女在佩佩豬展覽玩得不亦樂乎。（寬宏藝術提供）

佩佩豬展覽適合親子一起體驗。（寬宏藝術提供）

林佑星今天帶妻小體驗《粉紅豬小妹玩樂日互動特展》，他自認平時就是女兒傻瓜，女兒從小就很喜歡看佩佩豬的卡通，今天百忙中抽空攜「驕女」盛裝出席。

他在現場隨口哼起粉紅豬小妹主題曲，更直呼女兒在家比他更愛佩佩，每天都搶著看，很擔心今天來了之後，他在家地位不保。記者會當日也邀李靜、得體夫婦、默森夫妻等知名網紅與部落客帶著小朋友們一起共襄盛舉。

林佑星表示，今天是第一次帶女兒參加活動，笑稱女兒平時在家，地位是最高的，展場中很多互動科技很好玩，其中最喜歡賽跑橋段，他現場和女兒PK，贏了女兒還很開心，讓全場笑翻。被問到是否想生第3胎，「我再2年就50，不知道生不生得出來，但老婆有想要生，而且岳父家中有雙胞胎基因，她一直覺得可以生雙胞胎，目前沒有避孕，順其自然」。

《粉紅豬小妹》故事圍繞主角佩佩豬與弟弟喬治一家的日常，佩佩豬的超凡魅力不僅令小朋友們著迷，連大人都被深深吸引，展區現場將呈現出多個陪伴著佩佩成長，充滿著美好回憶和歡笑的地方，讓小粉絲都能體驗其中樂趣，一起化身佩佩的好朋友進入動畫世界中，創造寒假最難忘回憶。《粉紅豬小妹玩樂日互動特展_台北站》於12月18日至2022年3月13日在國立台灣科學教育館登場。