張鈞甯在《女管家》化身最美「婦仇者」，耍心機報滅門血債。（年代提供）

張鈞甯在《女管家》飾演個性堅忍勇敢的吳小七。

張鈞甯樂於挑戰腹黑女，在劇中為報仇險遭仇人侵犯。

邱澤和許瑋甯的結婚消息一曝光，張鈞甯曾被邱澤追求未果的緋聞也被挖出，張鈞甯的情史、黑歷史再度躍上媒體版面。近日她被挖出竟演過「類台八」狗血復仇戲劇，劇中她為了報滅門血債殺紅眼，下毒、放火樣樣來，甚至險遭世仇「硬上」。

一向給人清新氣質的她，演出如此腥風血雨的戲劇《女管家》，讓人跌破眼鏡。不過愛挑戰的張鈞甯倒是樂在其中，為了詮釋劇裡中醫師角色，勤背穴位、中藥材、還親自幫產婦喬胎位。

年代Much台將播的《女管家》是張鈞甯首部接演的民初大戲，她飾演身懷非凡醫術的中醫師東方靖琪，化名吳小七，穿起民初服飾，扮相細緻典雅，整部戲最吸睛的也正是她美麗扮相與腹黑角色大反差，她挾著「不把你弄死算我輸」的氣勢，進入豪門杜府當丫鬟，展開一連串復仇戲碼。

劇中她善用中醫知識，在薰香中摻入慢性毒藥，也私下獻計官府舉報杜家，搞垮杜家家業，更趁機毒殺杜老爺，放火滅屍，腹黑指數破表！有趣的是，張鈞甯因為扮相太美，觀眾不僅對她的壞全盤接收，還稱她為最美麗的「婦仇者」。

張鈞甯在劇中也吃盡苦頭，因為劇情需求，得在熊熊大火中被五花大綁，還二度被仇人壓在椅子上，險遭「硬上」，但熱愛挑戰的她，這些苦甘之如飴。張鈞甯認為全戲最辛苦的是劇組人員，她說當時拍攝遇到橫店最冷的冬天，但因為劇情設定在初春，工作人員都得半夜起床拿熱水，把山上的雪融掉，好讓場景能夠連戲，「拍戲時真的很冷，工作人員真的很辛苦，片場最常聽到的就是他們大喊下雪了！」