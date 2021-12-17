重啟核四、反萊豬、公投綁大選及三接遷離等四大公投案，將於18日投票。國民黨17日晚間以「民主守夜」活動對抗民進黨的「台灣隊站出來」，雙方間隔不到500公尺拚場較勁。前民進黨立委沈富雄預測公投結果，通過是「坐三望四」。

沈富雄17日在政論節目《少康戰情室》中表示，17日晚間在公投晚會現場絕對是動員去的，是充數好看的，所以他們未必會注意台上在講些什麼。明天的結果到底會如何？第一點、明天的投票率不差，因為沒下雨，冷沒關係；第二點、視動員情況，這已經不是公投不公投，有誰在想那個題目是什麼？會影響國際貿易？大家就不考慮這個東西，這是期中考、這個是一個信任投票。這樣四個OK、四個NO，大概是這樣子。

沈富雄接著表示，那是因為兩邊都動員了，民進黨基本盤大概28％、國民黨18％，但是現在的各種民調，都不是基本盤，都比基本盤多。所以兩邊都在比賽，拉中間選民的效果到底好不好。民進黨心知肚明，要拉中間選民一定要用「抗中保台牌」、「芒果乾牌」，但是民進黨有點怕怕的，所以要講一些話，比如「過了，難道要讓我們永遠在大陸的經濟的控制裡頭」，但他覺得效果下降了。

沈富雄指出，國民黨基本盤落後民進黨10％，為什麼還會領先？是因為中間選民站在民進黨的對立面，佔相對多數。所以明天的結果就是，討厭民進黨的比對國民黨失望的，要稍微多一點，所以他的看法是「坐三望四」。