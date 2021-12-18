直樹一家人。（最大國際娛樂提供）

進入了12月即將迎接耶誕和跨年等歡樂節日，鄭元暢（小綜）主持的YT節目《不專業廚房》「惡作劇家族」的爸爸媽媽們「歪哥」張永正、趙詠華、唐從聖（從從）世紀大合體，驚喜不只這樣，他們預計在做完菜後跟林依晨同框，重現惡作劇之吻最經典的家族吃飯場景。

不知道是不是太久沒見到《惡作劇之吻》的爸爸媽媽太開心，鄭元暢居然連「不專業廚房」都講不出來當場當機，明明邀請了歪哥、趙詠華跟從從，沒想到節目開錄，從從居然沒出現，家族們趁機調侃從從說他是慣性遲到，每次都是最後一個才會出現大家都習慣了。

原來當天是從從帶媽媽打疫苗，在工作結束後先趕回家探望媽媽才趕去錄影。這次為了配合家族聚會，鄭元暢特別指名要做家常菜四菜一湯（菜圃蛋、乾煸四季豆、炸排骨、宮爆雞丁、貢丸湯），還說沒有做完不可以離開廚房，歪哥馬上說那節目的長度可能可以做到3季，再度笑噴大家。