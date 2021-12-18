本土劇女星岳虹出道近30年，拍過眾多影視作品，因家庭因素好一陣子沒再接連續劇，直到最近終於復出八點檔《黃金歲月》，飾演情路坎坷的角色周麗君，精湛表現令人佩服。不過戲外的她沒有結婚，曾被問過感情問題，招了保持單身的原因。

根據《自由時報》報導，岳虹感情空窗3年多，一人獨居香閨，已過世的父親從來沒催婚，她也沒想過嫁人，對感情態度很隨緣，「一個人自由自在也挺好的，有工作就去工作」。

雖然目前沒有受到愛情的滋潤，但不影響岳虹豐富的情感，11日在臉書分享詮釋《黃金歲月》一角周麗君的心情：「昨晚演了一場戲……在《麗君魂》上身的當下～整個好揪心、好心痛，當你我的人生面臨重大抉擇時，真的要三思，因為一步錯步步錯，人生是無法重來的。」她感嘆周麗君不希望孩子一出生沒了爸爸，錯嫁高萬里，婚後明明對家庭、另一半忠誠有責任感，卻換來第三者的插足，連小孩都不諒解，「我深深覺得～周麗君在現實生活中，是個悲哀的女人！！！」。

岳虹人美身材好，個性又孝順懂事，出身單親家庭的她跟著爸爸生活，小學時就出社會打工掙錢，19歲時勇敢帶200塊北上打拚，因緣際會出道拍電影，首部處女作是1991年《一九九二風塵女》，憑著美貌和好身材備受矚目，跨足電影與戲劇，連三級片都大膽嘗試，25歲大尺度拍攝《罌粟》（又名：山中往事），後來轉型為八點檔演員，《親戚不計較》、《意難忘》、《飛龍在天》、《夜市人生》等都能看到岳虹的表演。

辛苦拍戲終於得到甜美果實，岳虹豪砸千萬買6層樓的透天厝，又花百萬裝潢，本來想接父親一同養老，爸爸卻病倒無法享福，岳虹深刻體會到孝順不能等，留下心中的遺憾。