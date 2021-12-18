歐陽榕（右1）落網後，被警方押回棄屍地指認位置，歐的手指屍袋丟落山坳，掛在竹林上。（中時資料照）

2003年4月21日，高雄女建商盧金惠出門時，向家人表示和友人相約午餐，沒想到竟一去不復返...

翌日上午，盧女家屬接獲勒贖電話，要求1200萬元贖款，家屬討價還價後降為800萬元，綁匪限家屬2天內備妥贖金。警方組成專案小組清查，鎖定盧女前房客歐陽榕涉嫌重大，指派便衣警察全天候跟監。

同年月25日上午，警方跟監尾隨歐陽榕吉普車，發現他在中山高速公路高雄市區的鼎金系統交流道南往北民族路口40公里速限欄杆，張貼通知被害人家屬交付贖款的指示字條。當天下午，歐陽榕打電話通知家屬在鳳山仙公廟旁建設工地碰頭。

隨著交錢時間逼近，警方怕付錢後肉票仍遭不測，等歐陽榕返家欲換機車外出時，當場制伏。歐陽榕落網後否認涉案，編造出各式版本卸責，遭到羈押。

紙條上寫著歐陽榕的棄屍計畫，後來成為警方舉證歐陽榕預謀殺人的重要證據。（中時資料照／陳宏銘攝）

之後，警方查出歐陽榕曾打電話到鳳山某西藥房詢問消毒藥水如何使用，再赴歐陽榕住處的前院採證到血跡噴濺痕跡後，才突破歐陽榕心防，歐陽榕坦承盧女已遭撕票，他將屍體分成10大包丟棄。

警方查出，歐陽榕原本在某大紙廠擔任副主管，1999年因故離職後，投資事業及股票均失利，欠下大筆債務後，向盧女承租店面經營咖啡店，盧女也陸續以朋友身分不定期資助歐陽，一直到2003年4月才停止。

歐陽榕見盧女離婚後返回娘家居住，並且擔任家族開設的建設公司總經理，竟不顧盧女對他的恩情，在盧女停止資助他後，即策畫綁架盧女，預先購買手機「王八卡」、剪刀、鐵鎚、菜刀等犯案工具。

2003年4月21日中午，歐陽榕打電話到工地約盧女，她不疑有詐，搭乘歐陽的車子，歐陽在車上用毒品FM2將盧女迷昏後，載她到高雄鳥松住處殺害，再拿菜刀在浴室將盧女屍體肢解分裝成10袋，連同凶器棄置於鳥松鄉松埔路邊垃圾場及山區，事後再以消毒水清理作案現場。

行凶後的歐陽榕為了還債，隔天用盧女手機插入「王八卡」，打電話向盧女家屬勒贖1200萬元，後來降為800萬元，在取款時被警方逮捕歸案。

2011年最高法院以歐陽榕犯後自恃聰明，一再捏編多套被害人不同死因的版本，避重就輕，企圖推卸責任，痛批他行徑忘恩負義，手段凶殘，已近喪心病狂，依擄人勒贖殺人罪判處死刑確定。目前歐陽榕仍在獄中等待伏法。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。