「美光記憶體現在技術已經領先全球，生產也在台灣，我要提醒，大家不要忘記同業合作的可能性。」12月3日，李國鼎紀念論壇中，台積電董事長劉德音罕見發言評論美光，看好美光和台灣半導體產業高度互補。

劉德音會講出這句話，主要原因是，美光2020年在微縮技術上，從落後三星變成超越三星。

《財訊》報導指出，2016年時，三星領先全球進入10奈米的1X製程，領先美光半年到1年。但5年的演進，經歷1X、1Y和1Z 3個世代演進後；2021年1月，美光突然宣布，生產出全球第1個1α製程的DRAM，記憶體容量較前一代提高4成，震撼全球產業界。

雖然美光短期內還無法威脅三星的龍頭地位，但DRAM 2哥海力士的市占率正在下滑，給了美光一個新機會。

韓廠減投資 美光迎新局

根據《財訊》報導，市調機構Trendforce在2021年11月發表的統計顯示，南韓三星電子今年第3季在DRAM市場的市占率為44%，仍居世界第一，海力士為27.2%，美光市占率為22.9%居第3位。海力士在這一季市占率下滑0.7個百分點，美光的市占率則上升0.3個百分點。

美光營收也節節上升，第3季營收為74億美元，除了較第2季增加19%，成長率勝過三星和海力士，也較去年同期營收成長36%。美光在法說會簡報中指出，和2014年相比，美光的營收在7年內翻了一倍，營業現金流更是增加了4倍。

台灣記憶體供應鏈業者看好美光在記憶體領域市占率將逐步上升。《財訊》分析，首先，美光仍持續大力投資記憶體技術，在NAND快閃記憶體擁有技術優勢。他們不但在2021年6月成為全球第1個量產176層NAND快閃記憶體的業者，資料寫入的速度更較舊產品提升75%。

但相對的，在2021年底，三星與SK海力士就已經宣布不會增加DRAM的資本支出。今年第3季，三星更宣布DRAM產能有20%已經移往CMOS圖像感測器產品，主要是為了控制整體產能，避免價格波動。

再者，受美中科技戰影響，美國落實半導體本土製造的政策，也同樣影響三星。2021年8月13日，原本被判刑2年半，三星集團副會長李在鎔服刑7個月之後，突然假釋出獄。接著就開始一連串赴美考察行程，11月23日，三星就以超高效率宣布投資170億美元，在德州興建晶圓廠，生產5G、高性能運算所需邏輯晶片。