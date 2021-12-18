時值歲末年初，尤其是接近聖誕節，也意味著國外的交易行為將趨於保守觀望，市場也逐漸在揣測明年的景氣變化究竟會如何發展呢？我想，這幾年全球所經歷的很多事情，都是以往未曾發生過且持續正在進行中。所以無論是疫情的演變，各央行的貨幣政策拿捏，產業供應鍊失衡造成的物價急速上漲，許多服務業結構洗牌，人民消費習慣改變，就學就業皆是重新調整。

我就己身搜集的資訊來統整一下吾人看法如下：

1.因為基期墊高所致，明年經濟成長率可能不如以往，甚至是幅度衰退。

2.很多次產業的表現也會截然不同，例如塑化、航運、金融業的成長率都會衰退；半導體和航空、旅遊、部分民生消費業卻可能持續增長。

3.各國央行的貨幣政策趨向慢慢緊縮，但是幅度和速度都不會很大或很快。

4.美國FED明年必定會升息，第二季的機會很大，股市如果提前修正則是無可厚非，所以有可能在第一季下半場震盪幅度加大，第二季則是探底整理後再回升。

5.全球房地產今年漲幅非常大，明年將會趨緩，國內也是如此，目前很多老百姓都有些瘋狂搶進，我建議需要冷靜思考一下，自住需求及投機的考量是兩回事⋯⋯而且日後升息之後貸款壓力會增大。

客觀來看，這波看回不回，有很大原因是之前放空的外資被迫追高回補；且接近公投，政府相關政策也偏多所導致。但是中旬之後及本月接近下旬法人會縮手，外資也開始休息，集團作帳也會提前結束，所以建議此時此刻靜待拉回，再慢慢佈局會比較穩健。短期不能一味追價買進，潛在風險仍存在。

不過疫情的發展趨勢仍偏向流感化，只要不是轉為重症或致死率拉高，基本上影響程度將逐漸減輕，生活也許無法完全回到以前那樣，但是慢慢改善及朝原狀恢復大半是必然的趨勢。

編按：撰文者老馬，為一位浸淫市場近三十年的大戶，分享投資風向、股市內幕和理財心得。