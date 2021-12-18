聯準會貨幣政策轉向，不僅牽動熱錢新流向，資金在各金融資產的配置方向，也為近期全球股市帶來不小的波動，與國際接軌的台股也難置身其外。領先加權指數回檔的千金股，何時能夠止跌反彈，將會是台股重啟下一波漲勢的重要觀察指標，與指數關聯度不高的小型股，有望憑藉作夢行情成為現階段盤面的多方熱點。

由高資產投資人及法人主導行情的千金股，一直都是台股多空的領先指標，因這些人資源豐富，較容易取得領先市場的優勢資訊，更早因應股市行情變化而調整操作，造成千金股的股價走勢往往領先大盤的結果。

千金股為台股止跌反彈領先指標

事實上，在先前加權指數向上挑戰萬八的過程，千金股幾乎都早已回檔，截至十二月十四日，台股的十一千金中更已有包含股王矽力-KY(6415)的六千金跌至季線或季線之下，與美股科技股為主的那斯達克指數同步。背後隱含高資產資金已提早因應聯準會可能加快升息時程，導致的央行收資金、股市評價修正的發展。不排除加權指數在十二月十四日跌破月線後，將跟上多數千金回測季線的腳步。

不過，隨著資金在股市回檔時轉向公債避險，帶動公債價格走高、殖利率走低，十二月十四日美國各天期公債殖利率均有拉回，被市場視為無風險利率的十年期美債殖利率回到一．四三％，相較十一月二三日高點一．六八％已減少了一碼(○．二五個百分點)，有助股市評價再次回升，為台股指數或千金股帶來止跌反彈的有利條件。千金股中近期最弱勢的股王矽力-KY、力旺(3529)及譜瑞-KY(4966)，股價何時止跌反彈應會是最重要的領先觀察指標。

外資高盛看好矽力-KY，認為在地緣政治趨於緊張環境中，中國半導體在地化趨勢助長公司持續獲得市占的優勢。八吋晶圓產能緊缺狀況可能延續到二○二二年甚至更長時間，未來產品單位售價還有上漲空間。給予矽力-KY六七九一元的外資最高目標價，超越前股王大立光(3008)所創下的六○七五元的天花板，符合股王應與加權指數同步改寫歷史新高價的邏輯。

籌碼集中度高 作夢行情走得穩

目前正值台股傳統的作夢行情期間，買盤以內資為主(外資抽資金壓力輕)又不佔權值的小型股，在加權指數修正期間仍有可能繼續活蹦亂跳，有機會成為多方資金聚焦追逐的出海口。但籌碼仍會當前要優先考量的指標，當籌碼集中在少數人手上，不僅在市場情緒恐慌階段不易出現大家奪門而出的多殺多行情，更有可能成為市場資金選擇的避風港，進一步推升股價逆勢上行。

從十二月初以來籌碼流向的角度觀察，四百張以上及千張以上大戶的持股比例均增加超過一％，十張以下的股東人數卻減少的個股，表示籌碼已從散戶換到大戶手上，籌碼集中度提高，短線股價應有比較好的表現。

本文作者:高適

(本文摘自《理財周刊1112期》)