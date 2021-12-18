Q:台股自12月8日挑戰萬八失敗後，市場後續追高意願不大，加上美聯儲FOMC在即，市場觀望明顯，台股量能不出，主流股不明，在這樣的背景下，該如何投資，展望2022年？

A:就目前整體局勢來看，國際股市受到變種疫情及FOMC雙重影響下，並沒有太強勢表現，而國內市場自上周十二月八日加權指數挑戰萬八失敗後開始回調，雖說新的疫情對台股沒有過多影響，但從成交量來看，沒有超過四千億的量能，很難一舉突破萬八。

本次FOMC須特別留意美聯儲對於縮表態度，在十一月份決議每月縮表進度將減少一百五十億，但隨著美國通膨居高不下，未來是否加快速度是接下來觀察重點，假使縮表加速，除了影響美股外，台股量能也將受到影響。

除了FOMC會議外，聖誕假期即將到來，依據往年經驗，聖誕節前台股量縮，行情表現不大，要有波動還是必須等待外資回歸，大盤攻高失敗，內、外資雙重觀望下，接下來大盤將以震盪表現為主，提醒投資人減少持倉，保守為上。

在國際市場沒有太大利空下，2022年台股還是有不錯機會，保守型投資人可以選擇一些受惠QE退場的金融股或權值電子股，而積極型投資人可以關注元宇宙相關概念股、貨櫃三雄、電動車概念股。

元宇宙概念在明年度開始有機會做一些實體商品整合，隨著商品及概念完善落地相關話題不少。而貨櫃三雄十一月營收表現傑出，法人資金已經有回流跡象，高獲利財報有望吸引更多資金。至於電動車概念，隨著市場發展成熟度提高，消費者購買意願增加，有機會為公司帶來獲利。

整體來看，大盤量能不出高檔震盪，明年度等待外資發動，台股還有機會，投資人不妨先減倉觀望，等待新一波主流股表態再切入，彈性持倉將能創造更高獲利。

本文作者:理周教育學苑．方鈞

(本文摘自《理財周刊1112期》)