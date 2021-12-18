Q:近期美國發布經濟數據，無論是CPI或是PCE都在不斷上升，顯示通膨並沒有因為美聯儲縮減購債而減少，主席鮑威爾在11月底也說明未來對於通膨，將不再使用「暫時性」字眼，接下來12月份會議，有望為明年定調，未來該怎麼看？

A:十一月底鮑威爾把通膨「暫時性」這三個字拿掉，可見通膨問題不會在短時間消失，目前美聯儲只能想辦法讓問題不再惡化，但要解決通膨，光靠縮減購債難有成效，重點還是要回到何時決定升息。

從2014年經驗來看，回收QE會經歷縮減購債及升息兩大階段，縮減購債是減少在市場中繼續撒錢，而升息才是把市場錢收回，自十一月起，美聯儲宣布每月減少購債一百五十億美元，預計八個月後結束購債，但就目前惡化狀況來看，減少購債金額有機會再提升，加快節奏為升息做準備。

十二月會議結果還需觀察三個重點：其一，對於每月縮減購債金額是否改變，一旦有所改變，則加速市場對於升息預期，美元也會再漲一波；其二，需觀察美聯儲對股市評論，目前美國雖然出現變種病毒病例，但還未蔓延，面對病毒態度，美聯儲是否被打亂節奏還須觀察；其三，則是關於升息討論有無確定時間。

一旦美聯儲決議內容開始轉鷹，美元有機會再啟動另一波漲幅，就目前美元指數日線圖來看，整體趨勢往上，但短線漲多休息，需等待突破盤整區間，才有機會迎來較大波動。

另外，近幾年來聖誕假期美元指數都有回調跡象，十二月會議發布後，價格沒有衝破盤整區間，則接續聖誕節美元回調可能性較大，想要進場的投資朋友，還是要稍微留意美聯儲動向。整體而言，因為美聯儲升息壓力，美元長線依然看漲，但是否十二月份發動，還需觀察美聯儲轉鷹程度。

本文作者:理周教育學苑．方鈞

(本文摘自《理財周刊1112期》)