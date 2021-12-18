現代很多社區大樓都會請保全協助管理，並過濾訪客以維持安全，有網友卻很納悶豪宅社區的保全為什麼都要穿特勤隊裝扮，全副武裝站在門口，甚至笑稱如果出事還不是要報警，引起網友們熱議。不過有內行人表示，豪宅保全穿正式服裝不只是為了門面，很多人其實都受過專業訓練或是軍人退伍，月薪甚至上看7萬，請特勤保全也是彰顯社區住戶的水準。

該名網友在PTT論壇上發文，「常看到豪宅保全穿特勤隊衣服，一副海軍陸戰隊終生掉眼淚的樣子，真的遇到壞人還不是叫警察來，到底穿成這樣要幹嘛？」文章引起網友們討論，紛紛留言表示，「門面好看啊，不然豪宅前站一個路人喔」、「豪宅前面站一個鮪魚肚禿頭保全，能看嗎？」、「門面啊，不然你要叫打瞌睡阿伯膩。」

此外，有人點出，豪宅保全很多都是受過專業訓練的退伍軍人或特勤人員，若出現破壞安全的事情，都比較有經驗跟能力處理，相對薪資水準也比一般保全還要高。

網友表示，「穿著不同，因為他們本來就是特勤退下來的...跟你家的阿伯不同」、「有嚇阻的作用啊不然請特勤幹嘛，請特勤表示自己大樓住戶的水準」、「豪宅一個月可以到6-7萬打爆鄉民」、「真豪宅的保全月大概都破7」、「帝寶可能六萬內，七萬不可能啦」、「有的都退伍憲兵去當的，也沒那麼容易進去。」