英國位於薩福克郡洛斯托夫特的1棟建築物今年8月因神祕塗鴉客班克西（Banksy）在一面牆壁畫的一幅畫，房價硬生生漲至50萬元英鎊（下同，折合新台幣約1800萬元），較原價上漲約20萬元（折合新台幣近740萬元），然而房東卻直接將整面牆拆除，引發民眾怒火。

班克西（Banksy）為當代最有名氣的英國藝術家之一，遊走在英國街頭突襲作畫，藉由塗鴉傳達對社會現象的不滿，作品具有高度的批判性，一度因為觸碰的議題太過敏感而被多地政府通緝，但其實無人知曉他的真實身分。

然而，儘管身世成謎，班克西的作品往往在拍賣行拍出驚人價格，最知名的即是班克西將1幅自身名作「氣球女孩（Girl with Balloon）」在拍賣中當眾用隱藏的碎紙機銷毀，而那些碎紙殘骸更被班克西命名為「垃圾桶裡的愛（Love is in the Bin）」，最終拍出1850萬元的天價。

And there it goes! The Banksy of the little girl with a crowbar building a sandcastle on London Rd North in Lowestoft… removed from the side of the old electrical shop.



Video by @crispinhook pic.twitter.com/ac3zcgAbTQ — Jon Wright (@JournoJon) November 14, 2021

《每日郵報》報導，這棟建物牆上畫作是名拿著鐵撬的孩童，已經確定是班克西的系列畫作「偉大的英國噴畫度假（Great British Spraycation）」十大作品之一，而這也讓該棟建物房價從30萬元漲至50萬元，只因一幅畫就漲了約20萬元。

豈料，房東聯繫工人將這幅畫作從牆上切割下來，再用木材等材料框起來後，用卡車將畫作運往沒有人知道的地方，目前不清楚這幅畫作是否會出現在拍賣會上，但不少當地居民對屋主的行為憤怒不已。

當地民眾痛批房東拆遷這幅畫作的行為，認為十分愚蠢、缺乏尊重，「現在可能在被運往拍賣會的途中，這太可怕了」、「很貪心、缺乏理解、尊重」、「或許有一天還會再回來作畫，只是在一個不會被拆遷的地方」。