前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

四對於今（18）日登場的四大公投中的反萊豬公投，前民進黨立委郭正亮直言，光從台灣未來民主政治健全發展來看，就必須要反萊豬。而對於支持萊豬進口的論點，郭正亮痛批，「完全不知所云」、「都是胡說八道」、「呼嚨老百姓」！

郭正亮17日在《新聞大白話》質疑，美國2015年就允許國內肉品標註不含萊劑，為何台灣不只進萊豬，且還不准標註不含萊劑？全世界都允許標註不含萊劑，但美國就說是貿易障礙，全世界哪有這種事？陳吉仲要不要說清楚？

他進一步分析，萊豬是今年１月1日就開放，請問美國TIFA有進度嗎？在那邊吹牛說什麼「萊豬不進來，美國會生氣，沒辦法參加CPTPP」，但美國根本不是CPTPP成員，「都是胡說八道」！

郭正亮認為，台灣「地緣價值」這麼重要，美國會因為不進萊豬就不保護台灣？這是什麼邏輯啊？笑死人了！美國看臺灣哪裡是用萊豬思考的？怎麼可能！台灣去年買美國武器118億美元，全世界第一名，萊豬未來在台灣市場也只有幾億台幣，這個如何類比？完全不知所云，不符合國際政治經濟的邏輯，呼嚨老百姓！這是最糟糕的！

郭正亮痛批，這次反萊豬公投，如果可以從原本民調差距30％，經過操作後翻盤，保證從明年開始為所欲為，怎麼可以亂搞？講的都不是事實。光從台灣未來民主政治健全發展，就必須要反萊豬。

對於公投的民調，郭正亮也提醒，上次罷免陳柏惟的投票率，完全超乎大家預期。林錫耀跟蔡英文說投票率預估46％，結果最後投票率是51.72％。表示有一些沉默的聲音不一定表態，可是還是會去投票。尤其30歲以下的人最不可測，這次沒有一面倒向綠營，對公投題目有很多意見，可是會不會投票？真的不知道，且民調要調查到他們有特別困難，所以這群人是真正的關鍵。

郭正亮也分析，這次關鍵是投票率，如果沒有衝到25％，再領先也沒用，反萊豬民調是領先的，可是要有497萬票，不然還是沒過。所以最重要還是大家要投票。

他也提到去年蔡英文宣布開放萊豬，民進黨嘉義縣的立委王美惠是痛哭失聲，結果表決時有人跑票，王美惠再次錯愕落淚，抱怨要如何向選民交代！