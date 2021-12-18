台灣自動櫃員機（ATM）密集度高，小7、全家等超商都可便民眾提領、轉帳。有網友最近意外發現，ATM「無卡提款」的功能十分方便，但朋友卻習以為常，且已經用過很多次，讓他納悶該不會只有自己不知道吧？網友看了大讚這功能超方便，「沒帶提款卡出門時真的是救星」、「救急好用」。

1名網友在PTT「WomenTalk」發文，稱日前出遊時朋友忘記帶錢，本打算借朋友錢卻被婉拒，對方說可以用ATM的無卡提款領錢，但原PO一聽反倒滿頭問號，第一次知道沒卡也領錢，「不是都要用提款卡才能領錢嗎？」。

不過原PO之後發現，她朋友似乎很習慣無卡提款，已經操作過很多次，開始感覺自己老了，都不知道現在ATM能夠無卡提款，「問問看各位，都有用過ATM的無卡提款嗎？是不是只有我這麼不現代？」。

許多網友大推這項功能，「有次朋友身上沒錢，只有手機，就傳密碼給她，讓她去ATM領錢」、「方便，這功能已經出來很久了吧」、「我都用無卡提款啊超方便！都不知道多久沒碰過提款卡了」、「超方便，忘記帶錢包的救星」、「忘了帶錢包的救星」、「就忘記帶提款卡又沒錢的時候用過，救急好用」、「沒帶提款卡出門時真的是救星」。

但也有網友讓原PO知道他不是一個人，「沒耶，改天去試試」、「我變老人了」、「我也是固執老人，不想學，完蛋了完蛋了」、「我也沒用過，之後來試試看好了，好像很方便」、「還沒用過，我還是喜歡卡卡」、「原來還有這招」、「我固執老人，沒有用過」。