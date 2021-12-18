全台房市火熱，新北市各大重劃區推案量大，吸引不少首購、北漂族移居。有網友近期打算買房置產，在物色新北市評價較高的區域時，赫然發現原本以為較便宜的新店，感覺房價已經全面超越板橋，無論是精華區、新興重劃區或者是捷運沿線周遭，新店房價都比板橋還要高出許多。

1名網友在Dcard發文，稱存錢存一段時間了，最近開始為置產買房做準備，決定在新北市評價較好的幾個區域做選擇，然而在物色物件時，發現本以為很便宜的新店，新建案全都站上7字頭，且價格都很硬不給殺價，隨後他查實價登錄驚覺，「感覺新店的房價已經全面超越板橋了」。

根據樂居網統計2021年新北市各行政區平均房價，板橋以每坪51.53萬元，略高於新店每坪50.79萬元，但若是縮小範圍，聚焦兩地發展最完善最精華的重劃區，板橋新板特區近5年成交價每坪64.88萬元、近1年成交價每坪68.36萬元，略低於新店五峰重劃區近5年成交價每坪65.47萬元、近1年成交價每坪70.55萬元。

對比新興重劃區，江翠北重劃區平均落在每坪50萬上下，其中C區、AB區約莫在每坪47萬，DEF區為每坪51.89萬，而新店的央北重劃區每坪63.08萬則高出許多。

另外，原PO以捷運沿線來看，兩地同為一站進北市的情況下，大坪林站周遭物件每坪62萬高於江子翠站的59萬，而往後七張站的物件也以每坪65萬高於新埔站的6萬，離北市距離3站的新店區公所站也比府中站附近每坪高出4萬。

底下留言有在地人回應，「在地安坑人，覺得其實交通很方便（不住山上的話）」、「新店如果看到青潭或者安坑會便宜不少，市區就真的貴了」、「新店落差很大，安坑便宜，但是交通不便，市區貴的要命，小碧潭跟青山鎮一堆極有錢人」、「新店的房價真的不輸給北市蛋白區或什麼板橋市區」、「歡迎看一下新店安坑，就立刻又買的起？」。