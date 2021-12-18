女星陳葳在15歲參加綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》，因高顏值爆紅，大學就讀傳統名校世新大學，更有「世新校花」封號，而2016年和音樂人袁惟仁傳緋聞，讓她知名度暴增；陳葳目前在直播領域闖出一片天，也時常在IG分享好身材，近期電影《蜘蛛人》上映中，日前曬出辣扮「蜘蛛人」美照，兇猛S曲線全被看光。

昔日世新大學校花陳葳在和音樂人袁惟仁傳緋聞後，意外讓她爆紅，現在已是超人氣直播主，偶爾也會被受邀上談話性節目，都能引起不少話題；28歲的陳葳有精緻臉蛋和傲人G罩杯上圍，平時也不吝嗇展現好身材，無論是比基尼清涼照或是特殊變裝照，都讓粉絲大飽眼福。

陳葳辣扮蜘蛛人的性感照，雖然全身包緊緊但超兇S曲線全現形。(圖/ 摘自陳葳IG)

最近漫威電影《蜘蛛人：無家日》上映中，話題不斷，陳葳日前也曬出多張化身「暗黑版蜘蛛人」的美照，她一頭秀髮披肩，身上是深藍色超緊連身衣，擺出各種撩人姿勢，因為衣服非常合身，也讓她超巨上圍和S曲線全現形；儘管有網友發現陳葳早在萬聖節就穿過這套衣服，但不同角度又更加性感迷人。

一票粉絲被陳葳婀娜多姿的身形和極致誘惑的表情電暈，「這女蜘蛛人也太美太漂亮了吧」、「等等要看電影，但是突然覺得妳比較好看」、「辣到不知道該看哪裡，超正」；沒想到還釣到男歌手謝和弦浮出來留言，「想被蜘蛛女逮捕」。