藝人王力宏與李靚蕾8年婚姻無預警畫下句點，震驚娛樂圈與粉絲，但如今王力宏遭後者踢爆不僅召妓，甚至每個城市都有砲友，也讓王力宏3天前聲明的「私生活很單純」自打臉，網友紛紛灌爆臉書怒轟噁心。

李靚蕾17日晚間在社群平台上發出了超過4000字的長文，將前因後果一次說出，除了婆媳問題，她指控王力宏私生活淫亂，除了有召妓習慣，每個城市都有砲友，甚至在自己臨盆時，男方還在跟砲友聯絡，怒批王力宏「演藝圈的男女關係，和你的三觀也是顛覆我的見識」。

由於王力宏本人才在15日貼出聲明文，強調他與李靚蕾的私生活「很簡單很單純」，要求外界給予隱私空間，不要打擾兩人以及家人，未料隔2天遭李靚蕾毀滅式爆料，情況宛如當年羅志祥。

不少網友紛紛到王力宏臉書留言痛罵：「有夠噁心」、「所謂的很單純就是到處打炮」、「還真單純呢」、「現在回頭看這篇真的噁爆了」、「連羅志祥都要自嘆不如」、「還裝的自己很無辜可憐的樣子」，就連當下留言打氣的藝人們也無法倖免，紛紛被追問「現在還要幫他加油嗎」。