公投今登場，據了解，民進黨中央擬定「黃金24小時催票計畫」最後催票，要求縣市議員、立委等，請黨公職幹部於投票日當天配合中央黨部，於臉書、LINE及IG等社群媒體，同步執行催票圖卡發文，並加入主席貼文串聯。

民進黨中央還強調，內容不宜曝光或被他黨抄襲，請勿隨意對外界披露。

由於民進黨一再強調，公投不像選舉，所以在投票結束前一刻都可以繼續催票，黨中央在最後黃金時刻，擬定「黃金24小時催票計畫」，對縣市黨部、縣市議員及立委下達最後動員令。

民進黨並強調，為了使公投結果顺利，請配合全面執行，12月18日投票結束前，因投票日仍可動員催票，請黨公職幹部當天以電話聯繁核心支持者及重要意見領袖，請託並確認其出門投票。

此外，請黨公職幹部於投票日中午時段，以簡訊或line再次提醒支持民眾出門投票；請黨公職幹部於投票日當天配合中央黨部，於臉書、LINE及IG等社群媒體，同步執行催票圖卡發文，並加入主席貼文串聯。