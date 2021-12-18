物價不斷飆升，連帶餐飲業價格也大幅調漲，外食如何吃得便宜也成為民眾關注焦點。就有一名網友表示，自己下台中出差，去吃商業午餐，沒想到160元的套餐，竟然有整尾的檸檬鱸魚，讓他不敢置信，照片曝光鄉民也直呼「快給我地址」。

男網友17日在PTT八卦版PO文「為什麼台中的午餐這麼便宜」，表示自己下台中開會，跟同事隨便找了一間店吃商業午餐，套餐內含白飯、兩道小菜、一顆荷包蛋、一碗白飯、一碗湯與飯後甜點，還有一條整尾的檸檬鱸魚，最後結帳竟然只被收160元，讓他驚為天人，忍不住PO文詢問「不是說一堆店家狂漲價嗎？有沒有佛心店家的八卦」。

原PO點了160元的商業午餐，竟然附有整條的檸檬鱸魚，菜色之彭湃也讓當地人驚呼連連。(圖／PTT)

鄉民看到照片後也暴動：「地址交出來」、「拜託告訴我在哪，我要吃爆他」、「這160太誇張了」、「光這條魚就不只160了吧」、「好佛，這在台北至少250吧...」、「這是商業午餐還是豪華午餐啊」、「這比南部還便宜了」、「阿堂鹹粥表示...」。

不少當地人也直呼：「我台中人都不知道有這麼便宜的店」、「個案啦，中部物價哪這麼便宜」、「這種菜色我中午一定要溜出去偷吃」、「這裡算蠻競爭的 中國醫附近吃的很多」、「這家泰式CP值不錯，熱炒口味也行」。原PO最後也透露，店家位在進化北路的中國醫藥附近，但怕被說業配就不透露詳細店名了。