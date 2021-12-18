現金不足，大部分人都是到超商的ATM提款機，卡一插領出鈔票，但就有人日前意外得知ATM竟然還有一項「隱藏功能」，讓他震驚不已，PO文之後不少網友也直呼方便，表示救急的時候真的超好用。

網友在PTT發文「都有用過ATM的無卡提款嗎」，他表示，自己日前跟朋友出遊，朋友忘記帶錢包，自己原本打算先借錢應急，未料遭對方拒絕，表示直接到ATM無卡提款就好，這才知道ATM有這項服務。

原PO表示看起來朋友已經相當習慣，使用無卡提款功能很多次了，突然覺得自己像個老人，完全不知道有這個功能，因此詢問大家是否也都會使用無卡提款，還是只有自己這麼落後。

鄉民看到後也紛紛回應：「這功能很久了，超級方便」、「恭喜原PO已知用火」、「救急的時候超方便」、「好幾次趕著出忙忘記帶錢包，都是無卡提款救了我」、「基本上現在都不帶卡了」、「指靜脈很好用，錢包可以不用放卡片了」、「就忘記帶提款卡又沒錢的時候用過 救急好用」、「沒帶提款卡出門時真的是救星」、「已經很久沒用過提款卡了」、「脫線一族的救星」。