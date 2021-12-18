世界衛生組織今天宣布，批准將COVOVAX疫苗列入緊急使用名單，這是由美國諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax）與合作夥伴印度血清研究所生產的疫苗，將為低收入國家提供更多疫苗。

世衛組織（WHO）表示，經審查COVOVAX疫苗品質、安全性和有效性及風險管理等計畫後，世衛專家同意對COVID-19（2019新型冠狀病毒疾病）具有保護力，且疫苗的益處超過風險，可以在全球範圍內使用。

這支疫苗是Novavax與合作夥伴印度血清研究所生產的疫苗，疫苗原名稱NVX-CoV2373 ，但以COVOVAX品牌上市銷售，也是疫苗全球取得機制（COVAX）組合的一部份，將可為低收入國家提供更多疫苗。

根據Novavax表示，疫苗採蛋白質次單位技術，防護力超過9成，對變異病毒株也有效。

此外疫苗不用儲放於超低溫環境，可在攝氏2度至8度間儲存並維持穩定，可使用現行疫苗供應鏈管道來配送，因此更容易在衛生基礎建設較不完善的國家運輸和施打。（編輯：徐睿承）1101218