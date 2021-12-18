《正常發揮》

四大公投今投票，而根據《TVBS》日前公布的民調，在有投票意願的民眾中，支持禁止萊豬者(46%)比例下滑，與反方(37%)大幅拉近；珍愛藻礁公投，同意比例(42%)高於不同意(36%)，但並未過半；至於公投綁大選，50%同意，38%不同意；重啟核四則轉為不同意比例(44%)高於同意(41%)。前民進黨立委郭正亮呼籲藍軍不要氣餒，因為有些人不容易接到民調的受訪，可是他們會去投票；他也認為，30歲以下的民眾，在這次公投沒有一面倒，不像以前投票時很明顯去支持綠營，問題是，他們不一定會去投票。

針對公投投票率；郭正亮17日在中天政論節目《正常發揮》中表示，只要投票率超過50％，就會有一方超過25％，因為只有兩方(同意、不同意)在比，沒有第三個選項。

郭正亮也呼籲藍軍不要氣餒，他舉前立委陳柏惟罷免案為例表示，像民進黨到最後一刻還認為該罷免案的投票率大概46％，結果最後卻是51.7％。因為有些人不容易接到民調的受訪，可是他們會去投票。而這一次最明顯的是30歲以下的人，他認為，30歲以下的民眾在這一次公投並沒有一面倒，並不像以前投票時很明顯是支持綠營，其實很多人都很有意見，但問題是，他們不一定會去投票，這就是這一次公投最大的變數。

另外，對高鐵、台鐵出現返鄉潮，郭正亮認為，這可能會對綠營比較有利。不過，像陳柏惟罷免案那一次投票，返鄉潮不多，可是出來投票的人就是很多。

媒體人黃揚明則表示，目前看起來綠營投票的動能會比藍軍強，至於18日投票日的天氣，北部會比較溼冷，中南部則看起來相對好一點，由於北部是藍軍比較優勢的區域，這天候的因素可能會受到衝擊。