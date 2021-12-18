最近有數個智庫與研究機構發表各國經濟成長數據以及國民生產毛額(GDP) 預估，都指出近年台灣經濟擺脫長期停滯，出現成長加速現象。尤其是與同在亞洲的幾個國家相比，台灣表現相對出色。在人均GDP上除了拉大與中國大陸的差距之外，更逼近韓國，人均所得可望在明年超越韓國，甚至可能在2028年超越日本。而由於兩岸關係近幾年來高度緊張，台灣經濟出現較大成長的預期在大陸引起熱烈的議論，相較於這幾年來在大陸普遍看衰台灣經濟發展的氣氛，呈現出非常不同的景象。

台灣近年來經濟情況漸趨好轉早已有些跡象，但受到疫情衝擊，實際反應在一般經濟生活上的影響卻極為微小。日本經濟研究中心（JCER）在評估18個亞太經濟體至2035年的經濟成長狀況後預測，日本2020年人均GDP近4萬美元，仍高於韓國約3.2萬美元近1/4，較台灣的2.8萬美元則高出42%。同時按各項財經指標，韓國與台灣將在2027與2028年超越日本，這對韓國與台灣都是歷史上首次，有非常重要意義。至於人均所得上，台灣預計會在2022年超過韓國。

台灣近年來經濟出現20年來罕見的成長速度，但一般國民的所得卻仍呈現停滯現象。（圖／台北101提供）

在根據國際貨幣基金（IMF）於10月發表的報告也顯示出類似的結果，台灣與韓國的差距逐漸縮小，台灣人均所得會在2022年超過韓國，人均GDP則會在2025年達到近4.3萬美元，略為高出韓國。

在關切大陸自身經濟發展的同時，大陸民眾也喜歡拿GDP總量與美國比較，另外則是拿人均GDP與亞洲的台韓日等幾個較發達經濟體來做比較。目前研究機構預測中國可能在收緊網路政策與房地產金融政策下影響GDP的表現，未來幾年GDP成長將在6%至7%左右，與大陸官方發表的預測數字相近。

近年來全球半導體產業發生供應鏈危機，台灣半導體產業爆發出前所未有的榮景。（圖／達志影像）

相對於近幾年來大量在網路上唱衰台灣經濟的各種資訊與視頻，台灣近期的表現讓不少大陸網民感到意外。先前有關大陸各省市人均GDP皆未超越台灣的論述引起許多爭議，很多人認為是台灣GDP計算方式虛高，有些灌水的成分。但是，也有不少比較嚴肅的分析人士認為這只是一些學者與媒體站在政治正確的立場上所做的解讀，台灣雖然已有多年經濟成長表現不佳，但畢竟有部份產業的底子還相當堅實。尤其台灣屬淺碟型經濟，稍有幾個項目在特定情下表現突出，就容易看到成長的效果。

台灣行政院主計處不久前發表預估今年台灣經濟增速為6.09%，人均GDP今年將歷史首次突破3萬美元，達到為3.2787萬美元，明年經濟增速也預計達到4.15%，則引起大陸媒體與網路上相當多的討論。大部份人對這樣的數字都感覺到意外，那是因為台灣一般人的所得並沒有增加，甚至還後退，因此難免又冒出數字灌水的疑慮。而如果數字正確，不僅是人均GDP對大陸保持領先，甚至連增長速度都比大陸還高。有網友自嘲說：「網上一堆視頻都是GDP只有1萬的在嘲笑GDP到3萬的」。另外也有人質疑，照這情況大陸還需要繼續推行「惠台政策」嗎？

大陸近來緊縮網路數據產業的政策與房地產金融政策，加上受到美國科技輸出限制以及更新在美上市陸企的審計新規，很可能會迎來經濟成長的調整與收縮期。圖為上海外灘。（圖／新華社)

大陸知名網路作家甯南山在今年年中就曾為文指出，大陸改革開放後增長了40多年，至今竟然沒有任何一個城市的人均GDP超過台灣，實在讓人有點不太滿意。以2020年數據來說，人均GDP最高的無錫也只有台灣人均的85%不到，杭州、廣州這些大陸的1、2線明星城市，人均GDP還不到台灣人均的70%，原本被認為人均GDP已超過台灣的深圳、無錫、蘇州3市，在第7次人口普查後由於人口大增，人均GDP又全部被台灣超過。不過，甯南山還說，今年人民幣兌美元可能穩定升值，幅度可能到達6%，因此1、2線城市人均GDP可望增長15%，距離還會拉近。有讀者提到這段論述時表示，兩岸經濟情勢持續變化，看來距離可能又會拉大了一些。

如果根據日本經濟中心的估計，大陸近來緊縮網路數據產業的政策與房地產金融政策，加上受到美國科技輸出限制以及更新在美上市陸企的審計新規，不論從內部政策或外部環境，大陸顯然會迎來經濟成長的調整與收縮期，1、2年內要恢復過去經濟高速成長的機率不大。而台灣這一年多因疫情造成的半導體產業營景能維持多久也在未定之天，看來兩岸仍需隨著國內外形勢來來回回地在競爭中繼續奮鬥了。