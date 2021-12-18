英國政府今天通報新增9萬3045起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，連續第3天創單日新高紀錄，主要因新變異株Omicron在全國快速散播。

根據最新數據，自疫情爆發迄今，英國染疫總數超過1110萬人；染疫致死人數新增111人，總病歿人數逾14萬7000人。（譯者：徐睿承）1101218