英國新增93045起Covid病例 連3天創單日新高紀錄 03:542021/12/18 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 英國新增93045起Covid病例。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國政府今天通報新增9萬3045起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，連續第3天創單日新高紀錄，主要因新變異株Omicron在全國快速散播。 根據最新數據，自疫情爆發迄今，英國染疫總數超過1110萬人；染疫致死人數新增111人，總病歿人數逾14萬7000人。（譯者：徐睿承）1101218 英國單日新增逾8.8萬例確診 連兩天刷新紀錄 推金融雙向開放 中國增持178億美元 續居美第二大債權國 #英國 #單日新高 #紀錄 #染疫 #新增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際社會》確診連2日創高 澳洲總理：不走封鎖回頭路 14:152021/12/17 財經 外資調高目標價至2600元 大立光攻上漲停 創3個月新高 11:352021/12/17 財經 防疫旅館群聚 7境外移入全改為本土確診個案 13:512021/12/17 生活 圍堵防疫旅館群聚感染 指揮中心強化春節檢疫 04:102021/12/17 財經要聞 亨利卡維爾回歸《獵魔士》007靠邊站 04:102021/12/17 娛樂新聞 浙江疫情升溫 車用電池缺貨飆漲 04:102021/12/17 焦點新聞 Omicron壓境 紐約市確診率3天內翻倍 09:512021/12/17 國際 京元電訂單升溫 Q4營收看旺 04:102021/12/17 證券．權證 陸增56例本土確診 元旦火車票18日開售 14:592021/12/17 財經 全球海運 再吹漲價號角 04:102021/12/17 財經要聞 熱門股－昇達科 全年營收拚新高 04:102021/12/17 證券．權證 國際熱門新聞 這跡象代表「世界末日」來了？最新研究曝：台灣首當其衝 - 國際 跟隨拜登不參加北京冬奧？日相回應了 - 國際 這款疫苗54人血栓、9人死亡 CDC建議改打莫德納與輝瑞 - 國際 搶救貧窮國家 WHO核准第9款新冠肺炎疫苗Covovax - 國際 翁山蘇姬穿囚服現身法庭 處境引發擔憂 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。