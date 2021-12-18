徐若瑄3天前一則讓人霧裡看花的PO文，被網友挖出狂酸「現在看懂了」。(圖／徐若瑄臉書)

徐若瑄18日凌晨將近3點，急發聲明否認指控，揚言將對不實言論訴諸法律。(圖／徐若瑄臉書)

李靚蕾17日晚間毀滅式爆料，指控王力宏宛如種馬般召妓，甚至每個城市都有炮友，震撼娛樂界，其中一段勾搭人妻的指控更是讓外界直接聯想到徐若瑄，如今有網友挖出徐3天前一篇PO文，紛紛直呼「我現在看懂了」。

李靚蕾昨晚4000多字的爆料中，其中一段提到「有一個女生也是你的炮友，自己已婚有小孩，還要你跟她一起騙她老公」、「甚至明知違反法規也要飛奔去她家找她聚會」，被廣大網友認為指的就是今年9月王力宏違反自主管理，與徐若瑄與一干好友聚餐之事。

不少網友也因此灌爆徐若瑄臉書，更翻出3天前(15日)，也就是王力宏坦言離婚之日，PO出一張「朦朧美」照片，寫下「模糊嗎？有些人、有些事，有時候不要太清楚比較美好、比較開心」，留言「當時看不懂，現在我看懂了」、「這篇有點意思」、「OK我現在知道了」、「這篇忘記刪了」、「照片還剛好是黃綠紅色調呢」、「現在越看越清晰了」。

對此徐若瑄也在凌晨2點54分緊急聲明否認，「對於今日媒體未經證實影射或以不實爆料方式報導影射徐若瑄小姐，以及網路網友惡意詆毀、轉述、攻擊的發言指控，威威巖娛樂公司將代表徐若瑄小姐要求撤回不當報導和發言，否則一律訴諸法律絕不寬待！」，只是網友不買單，仍持續灌爆徐若瑄臉書。