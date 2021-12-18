王力宏與妻子李靚蕾分手，後者在17日晚間發出4000多字的毀滅式爆料，指出婆媳長期不睦，更控訴王力宏召妓、炮友成堆，私生活極為淫亂，一查看召妓對象特徵，發現竟有好幾個是自己與王力宏身邊的工作人員。

王力宏15日坦言結束婚姻後，沉默2天的李靚蕾突在個人IG發出4500字長文，控訴遭到王力宏與其家人羞辱和冷暴力，婚前簽下不平等協議，更爆王力宏如種馬般召妓、約炮，每個城市都有炮友，「演藝圈的男女關係，和你的三觀也是顛覆我的見識」。

李靚蕾更指出，王力宏還會製作「花名冊」，紀錄召妓對象的特徵，她一看到後更是傻眼，因為召妓對象中，竟然有好幾位都跟他們身邊的工作人員「長超像」，悲痛表示自己情何以堪。

李靚蕾說，自己經過種種思考與顧慮孩子後，還是決定原諒王力宏，維持婚姻，但也放棄改變對方，未料王力宏堅持要離婚，理由竟是「如果遇見喜歡的女生，不願意對方委屈被說是小三」，自己拒絕離婚就被王力宏用各種方式霸凌、詆毀。

不少憤怒網友立刻灌爆王力宏臉書痛罵，截至目前王力宏仍尚未回應，但卻被抓包刪光微博上的汽車代言。