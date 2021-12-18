「金曲歌王」王力宏和李靚蕾15日宣布離婚，王力宏16日才獲得汽車品牌「INFINITY中國」代言人，沒想到在李靚蕾17日晚上突然發長文揭穿王力宏約砲又召妓，「INFINITY中國」12月18日凌晨發布聲明，即日起終止與王力宏的合作關係。

「金曲歌王」王力宏和李靚蕾15日一早被爆婚變，之後本人也透過臉書證實結束8年婚姻，強調「我們永遠會是一家人」，盼外界給他們空間不要打擾。

離婚消息曝光後李靚蕾都沒發聲，在噤聲2天後，17日晚上突然在個人IG發長文揭穿王力宏好男人形象，在8年婚姻期間約砲又召妓，還遭受他們一家人冷暴力。

王力宏於16日才獲得汽車品牌「INFINITY中國」代言人，沒想到在李靚蕾17日晚上突然在個人IG發長文揭穿王力宏約砲又召妓，於12月18日凌晨「INFINITY中國」發布聲明，即日起終止與王力宏的合作關係。

根據「界面新聞」報導，「12月18日凌晨，英菲尼迪中國發佈聲明：英菲尼迪決定即日起終止與王力宏先生的合作關係。 12月16日，英菲尼迪官宣王力宏成為品牌代言人。」