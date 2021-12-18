市場氛圍低迷 美股收黑 道瓊重挫532點 06:242021/12/18 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 市場氛圍低迷 美股收黑。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 投資人在一連串令人擔憂的消息中尋找樂觀情緒之際，股市氛圍仍顯低迷，美股今天收黑，結束週線混亂走勢。 道瓊工業指數終場下跌532.20點，或1.48%，收在35365.44點。 標準普爾500指數下跌48.03點，或1.03%，收在4620.64點。 以科技股為主的那斯達克指數下跌10.75點，或0.07%，收在15169.68點。 費城半導體指數下跌5.277點，或0.14%，收在3761.041點。（譯者：徐睿承）1101218 台股表現笑傲全球 金管會：盯三件事 15檔11月營收雙增 法人追捧 #收在 #氛圍 #美股 #收黑 #20 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 閎康 Q4營收拚登峰 04:102021/12/17 證券．權證 美國明年升息 日盛投信：台股走勢不看淡 19:182021/12/17 財經 《港股》貨幣政策收緊 港股重挫282點 16:482021/12/17 財經 投信：類股良性輪動 台股走勢不看淡 16:422021/12/17 財經 買單拉抬低檔補漲股 台股早盤下跌 09:192021/12/17 財經 股匯雙漲 新台幣重返27.7元價位 17:192021/12/17 財經 十年新高 A股IPO增長成長期趨勢 04:102021/12/17 全球財經 科技股領漲美股 短中長期表現看好 11:092021/12/17 財經 熱門股－昇達科 全年營收拚新高 04:102021/12/17 證券．權證 台積秒填息 台股唱高調 04:102021/12/17 財經要聞 《期貨》三大期指全黑 1月台指期開低88點 09:092021/12/17 財經 國際熱門新聞 這跡象代表「世界末日」來了？最新研究曝：台灣首當其衝 - 國際 這款疫苗54人血栓、9人死亡 CDC建議改打莫德納與輝瑞 - 國際 跟隨拜登不參加北京冬奧？日相回應了 - 國際 影》聖誕樹竟竄出毒蛇 全靠喵星人死盯才發現 - 國際 市場氛圍低迷 美股收黑 道瓊重挫532點 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。