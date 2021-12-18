投資人在一連串令人擔憂的消息中尋找樂觀情緒之際，股市氛圍仍顯低迷，美股今天收黑，結束週線混亂走勢。

道瓊工業指數終場下跌532.20點，或1.48%，收在35365.44點。

標準普爾500指數下跌48.03點，或1.03%，收在4620.64點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌10.75點，或0.07%，收在15169.68點。

費城半導體指數下跌5.277點，或0.14%，收在3761.041點。（譯者：徐睿承）1101218